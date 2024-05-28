Vivat продемонструє на Книжковому Арсеналі знищені ударом РФ наклади книжок та уламки типографських верстатів

Про це йдеться у пресрелізі видавництва.

Vivat прагне привернути увагу світової спільноти до злочинів, які РФ чинить в Україні. Тому видавництво братиме участь у низці подій на Книжковому Арсеналі, який відбудеться з 30 травня до 2 червня 2024 року.

Серед подій, у яких візьме участь видавництво Vivat:

Панельна дискусія. Долаючи розрив: між оповіддю й мовчанням за участю автора "Бібліотекарка з Аушвіцу" Антоніо Ітурбе. Захід проводиться за підтримки посольства Іспанії в Україні/AECID (п'ятниця, 31 травня, о 15:30-17:00).

"Її війна. Жіночий досвід в часи війни — і його репрезентація у книжках". У книжці звучать голоси 25 жінок — військових, медиків, волонтерок, переселенок, журналісток; тих, які пройшли полон або які чекають із полону найрідніших, які зазнали непоправних втрат на цій війні (субота, 1 червня, о 11:30-13:00).

"Слова і кулі: завмирання і перевідкривання мови". У цій книжці Наталя Корнієнко зібрала інтерв'ю з людьми, які залишили свою звичну творчу роботу та долучилися до війська або волонтерства. Це спільний проєкт Vivat, медіа "Читомо" та Українського ПЕН (субота, 1 червня, о 19:30-21:00).

Також у програмі цьогорічного Арсеналу на стенді Vivat будуть автограф-сесії з Антоніо Ітубре та іншими авторами видавництва.

"За підтримки Книжкового Арсеналу ми маємо змогу продемонструвати відвідувачам події, які наслідки має методичне знищення Росією української культури: знищені наклади книжок та уламки типографських станків. Також за кьюаркодом на експозиції можна знайти додаткові матеріали іноземними мовами про цей акт терору та долучитися до збору на відновлення поліграфічного життя України", - йдеться у пресрелізі.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.