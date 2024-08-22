Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста премії за найкращі європейські навчальні матеріали

Про це повідомляється на сайті премії.

Премія за найкращі європейські навчальні матеріали - Best European Learning Materials Awards (BELMA) оприлюднила шортліст. До нього потрапили два підручники українського видавництва "Ранок" - для 7 класу "Німецька мова (3-й рік навчання)" та для 2 класу "Німецька мова (2-й рік навчання)".

Загалом на BELMA 2024 надійшло 60 заявок від 27 видавців із 13 різних країн.

Підручник "Німецька мова (третій рік навчання)" з аудіосупроводом розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (12-13 років). Він призначений для учнів, які вивчають німецьку як другу іноземну мову. Він пропонує комплексний і орієнтований на студента підхід до вивчення німецької мови, заснований на високоякісних і цікавих матеріалах, підкріплених аудіо- та цифровим супроводом.

Підручник "Німецька мова (другий рік навчання)" також з аудіосупроводом призначений для учнів 2-х класів загальноосвітніх шкіл, як правило, 7-8 років, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Відповідаючи принципам Нової української школи, він містить компетентнісний і комунікативний підходи, відображаючи сучасні методики навчання іноземної мови на шкільному рівні.

За інформацією телеграм-каналу про книжки "Непозбувний книгочитун", тепер видавництво розмістить на них логотип Shortlisted BELMA 2024 - це своєрідний знак якості.

Переможців назвуть під час Франкфуртського ярмарку восени.

