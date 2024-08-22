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Головна Культура Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста премії за найкращі європейські навчальні матеріали

Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста премії за найкращі європейські навчальні матеріали

Дар'я Тарасова
22 серпня, 2024 четвер
12:58
Культура Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста BELMA 2024

Підручники українського видавництва "Ранок" з німецької мови увійшли до короткого списку конкурсу на найкращий європейський підручник BELMA 2024

Зміст

Про це повідомляється на сайті премії.

Премія за найкращі європейські навчальні матеріали - Best European Learning Materials Awards (BELMA) оприлюднила шортліст. До нього потрапили два підручники українського видавництва "Ранок" - для 7 класу "Німецька мова (3-й рік навчання)" та для 2 класу "Німецька мова (2-й рік навчання)".

Загалом на BELMA 2024 надійшло 60 заявок від 27 видавців із 13 різних країн.

Підручник "Німецька мова (третій рік навчання)" з аудіосупроводом розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (12-13 років). Він призначений для учнів, які вивчають німецьку як другу іноземну мову. Він пропонує комплексний і орієнтований на студента підхід до вивчення німецької мови, заснований на високоякісних і цікавих матеріалах, підкріплених аудіо- та цифровим супроводом.

Підручник "Німецька мова (другий рік навчання)" також з аудіосупроводом призначений для учнів 2-х класів загальноосвітніх шкіл, як правило, 7-8 років, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Відповідаючи принципам Нової української школи, він містить компетентнісний і комунікативний підходи, відображаючи сучасні методики навчання іноземної мови на шкільному рівні.

За інформацією телеграм-каналу про книжки "Непозбувний книгочитун", тепер видавництво розмістить на них логотип Shortlisted BELMA 2024 - це своєрідний знак якості. 

Переможців назвуть під час Франкфуртського ярмарку восени. 
 

Теги:
Світ
освіта
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