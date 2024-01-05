Підтримали анексію, голосували за "Единую Россию": у "Дизель шоу" поглузували з корінних кримчан, звинувативши їх у зраді

Відповідне відео оприлюднене на YouTube-каналі "Дизель Студіо".

У новорічному випуску "Дизель Шоу" висміяли корінних жителів Криму, які 10 років перебувають у російській окупації. Кримчан зобразили маргіналами, які брали участь у так званому референдумі за анексію півострова, голосували за провладну партію "Единая Россия" та підтримують війну в Україні. У своєму номері українські гумористи дублюють наратив російської пропаганди, яка транслює, що українці в Криму одностайно підтримали анексію.

"Ми, жителі Криму, ніколи нікому нічого поганого не зробили. Ми лише підтримали анексію Криму, брали участь у "референдумі", голосували за "Единую Россию" та підтримали СВО", - каже героїня номера "Головнокомандувач Залужний у новорічному ефірі кримчан".

За сюжетом номера українці спалили свої українські паспорти та розірвали гривні, знищили вишиванки у 2014-му, а коли прийшли ЗСУ, обмірковують, як швидко "перевзутися". "Дизель Шоу" виставляє кримчан лицемірами, які репетирують фразу до українських військових: "Рідненькі, як ми вас довго чекали".

Кримських татар у номері називають "кочовим народом без паспортів".

Персонажі номера розмовляють мовою окупантів з характерним російським акцентом.

Нагадаємо, що Росія активно застосовує репресії до українців в Криму. Проукраїнські кримчани, зокрема Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв та інші були бранцями Кремля, до них застосовувались тортури. Українців та кримських татар викрадають, вони зникають безвісти.

У Криму діє партизанський рух "Атеш", учасники якого виявляють скупчення російської техніки, активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога. Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим.