Партизани виявили скупчення російської техніки в окупованому Криму: її, ймовірно, перекинуть на Херсонський та Запорізький напрямки
Агенти партизанського руху "Атеш" у тимчасово окупованому Криму виявили скупчення російської техніки, яку, ймовірно, перекинуть на Херсонський та Запорізький напрямки
Про це пише партизанський рух "Атеш".
Вказано, що агент руху провів розвідку залізничної станції в селищі Октябрському в Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.
"У результаті було виявлено скупчення техніки окупантів, одна одиниця з боєприпасами до артилерійських установок. За інформацією, на станції поступово накопичують техніку для відправки на Херсонський і Запорізький напрямки у зв'язку з великими втратами як у техніці, так і в особовому складі", - йдеться у повідомленні.
Координати: 45.29194383702729, 34.13231011766454
"Наші агенти в Криму активно ведуть розвідувальну діяльність. Уся зібрана інформація передається Силам Оборони України", - додали у русі.
- Раніше партизани з "Атеш" зафіксували великий ешелон техніки в тимчасово окупованому Джанкої. Росіяни перекидають її на Херсонський напрямок.
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