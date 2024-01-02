Партизани виявили скупчення російської техніки в окупованому Криму: її, ймовірно, перекинуть на Херсонський та Запорізький напрямки

Про це пише партизанський рух "Атеш".

Вказано, що агент руху провів розвідку залізничної станції в селищі Октябрському в Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.

"У результаті було виявлено скупчення техніки окупантів, одна одиниця з боєприпасами до артилерійських установок. За інформацією, на станції поступово накопичують техніку для відправки на Херсонський і Запорізький напрямки у зв'язку з великими втратами як у техніці, так і в особовому складі", - йдеться у повідомленні.

Координати: 45.29194383702729, 34.13231011766454

"Наші агенти в Криму активно ведуть розвідувальну діяльність. Уся зібрана інформація передається Силам Оборони України", - додали у русі.

Раніше партизани з "Атеш" зафіксували великий ешелон техніки в тимчасово окупованому Джанкої. Росіяни перекидають її на Херсонський напрямок.



