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Партизани зафіксували великий ешелон техніки, яку росіяни перекидають на Херсонський напрямок, - "Атеш"

26 грудня, 2023 вiвторок
18:30
Війна з Росією КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант

У вівторок, 26 грудня, партизани з "Атеш" зафіксували великий ешелон техніки в тимчасово окупованому Джанкої

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

В ешелоні було помічено БТР, БМП, майстерні технічного обслуговування автомобільної техніки та командно-штабні машини на базі ЗІЛ-131, а також іншу військову техніку росіян.

"Наші агенти виявили ешелон з військовою технікою рашистів на залізничному вокзалі в Джанкої. Окупанти продовжують перекидати військову техніку на південь України, намагаючись зупинити створення плацдарму СОУ (Сил оборони України) на Херсонщині", - пише "Атеш".

Партизани наголошують, що ведуть постійну розвідку та спостереження за рашистами на окупованих територіях України.

"Ми не дамо окупантам спокійно використати Крим у своїх злочинних цілях", - йдеться в повідомленні.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога. 

До прикладу, вночі 17 листопада, у цілях розвідки, український партизан проник на територію однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Криму.

Україна
Росія
Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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