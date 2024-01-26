"Підтримує геноцид": Україна звернулася до HBO через участь проросійського Мілоша Биковича у "Білому лотосі"

Допис зʼявився в акаунті МЗС України у соцмережі Х.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на участь у зйомках третього сезону популярного серіалу НВО "Білий лотос" сербського актора з російським громадянством Мілоша Биковича, який підтримує анексію Криму та повномасштабну війну Росії в Україні.

"HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?", - звернулись до телеканалу в МЗС України.

Відомство також поширило відео англійською мовою, у якому наводяться факти співпраці Биковича з Росією, його підтримка Володимира Путіна, епізод, коли Бикович отримує від президента Росії медаль Пушкіна за досягнення у галузі культури та мистецтва, а також згадується факт того, що сербський актор брав участь у телезйомках, що проходили в окупованому Криму та знімався у фільмах пропагандистів. Також наводять цитати з інтерв'ю, в яких Бикович висловлює підтримку воєнної агресії РФ проти України.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



???? @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

Нагадаємо, що на початку січня HBO Max оголосила, що до акторського складу третього сезону популярного телесеріалу "Білий лотос" доєдналися 5 акторів, серед яких і серб Мілош Бикович.

Сербський актор отримав російське громадянство. В чисельних інтервʼю він розповідав, що анексія Криму законна, адже там "живуть росіяни". Він заявляв, що кримчани "зробили свій вибір на референдумі". Він наголошував, що його "бомбив цивілізований західний світ".