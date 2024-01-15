У новому сезоні "Білого лотоса" від НВО зніметься серб, який підтримує напад РФ

Про це пише Deadline.

HBO Max оголосила, що до акторського складу третього сезону популярного телесеріалу "Білий лотос" доєдналися 5 акторів, серед яких і серб Мілош Бикович. Окрім нього у продовженні шоу зʼявляться Крістіан Фрідель, Моргана О'Райлі, Лек Патраваді та Шаліні Пейріс.

Новий сезон, зйомки якого планується розпочати на островах Самуї, Пхукет і Бангкок у лютому, розповідатиме про нову групу гостей в іншому готелі "Білий лотос".

"Це буде величезний "Білий лотос". Він буде довшим, більшим, божевільнішим. Я не знаю, що люди подумають, але я надзвичайно схвильований, тож принаймні за моїм власним барометром це добре", - сказав режисер Майк Вайт.

Однак українці у коментарях під новиною в Instagram HBO Max висловили своє обурення та навіть закликають бойкотувати серіал. Усе через наявність у касті Мілоша Биковича.

Сербський актор отримав російське громадянство. В чисельних інтервʼю він розповідав, що анексія Криму законна, адже там "живуть росіяни". Він заявляв, що кримчани "зробили свій вибір на референдумі". Він наголошував, що його "бомбив цивілізований західний світ".

Коментуючи військову агресію Росії в Україні, він казав, що "Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес".



