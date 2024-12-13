"Пиріг і батіг" випустили альбом колядок

Премʼєра відбулася на YouTube-каналі гурту.

"В цім матеріалі виплекували певні сакральні речі, бо власне для нас Коляда — се частина нашого нематеріального сакрального спадку. Багато хто з вас вже мали змогу чути нашу Коляду наживо, бо вже чотири роки як практикуємо се діло. Тому мали доста часу для осмислення і переосмислення цього непростого спадку. Модернізація такого штибу речей - то є певна річ… Тож були дуже уважними і кротісними в напрацюванні цих різдвяних оповідок", - поділились музиканти в instagram.

Як пояснили учасники гурту, вибір колядок для альбому "Колядницький" опирався на прагнення вибудувати певну концепцію, в якій транслюється зворотна еволюція колядницьких традицій, від авторської до архаїчної космогонії.

"І в результаті маємо такий собі співаний путівник по Коляді, який нарешті закарбували у записі, і з цього приводу страшенно утішені, і хочемо аби й ви утішились разом з нами", - зазначили "Пиріг і батіг".

В описі альбому на YouTube наголошується, що в колядках можна простежити духовну еволюцію, а поза тим — певну теософську революцію.

"Через колядку легко зрозуміти та відчути регіональні відмінності Краю за мовними ознаками. Одну і ту ж коляду кожен регіон чи район виконує на своєму особливому і лиш їм притаманному діалекті, зі своїм мовним колоритом. Все це, своєю чергою, демонструє велич мовного спадку в його енциклопедичному сенсі", - зауважили музиканти.

Вони додали, що під час роботи над альбомом досліджували колядки з лінгвістичного, літературного і музичного погляду.



