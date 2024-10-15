Після двох років перерви Росії дозволили повернутися на Франкфуртський книжковий ярмарок

На це звернув увагу директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов у facebook.

Одне з найбільших видавництв Росії "Ексмо", яке до 2014-го роками монополізувало книжковий ринок України, скуповуючи магазини та завищуючи вартість книг, представить свій стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку. 76-й Франкфуртський книжковий ярмарок, що є найбільшою книжковою виставкою у світі, відкриється 16 жовтня і триватиме до 20 жовтня.

"Кремль добре розуміє важливість мʼякої сили культурної дипломатії. Два роки поспіль адміністрація найбільшої виставки світу відмовляла в участі видавцям з Росії. Президент Федерального відомства із захисту конституції [Томас] Гальденванг звернув увагу на "операції впливу" російських спецслужб, які поширюють у Німеччині російську дезінформацію та пропаганду. Дивно після цього побачити стенд з країни-агресорки, де говоритиметься, що "не все так однозначно", - написав Круглов.

Він нагадав, що видавництво "Ексмо" через книжки поширювало фейки та підтримували російську агресію ще з 2014 року.

Круглов уточнив, що разом з колегами з Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів вони готують запит до керівництва Франкфуртського ярмарку.

"До речі, слоган цьогорічної виставки: Read. Reflect. Relate (Читати. Розмірковувати. Співвідносити, - ред.)", - додав український видавець.

Фото: facebook Віктора Круглова