Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Після двох років перерви Росії дозволили повернутися на Франкфуртський книжковий ярмарок

Після двох років перерви Росії дозволили повернутися на Франкфуртський книжковий ярмарок

Дар'я Тарасова
15 жовтня, 2024 вiвторок
19:08
Культура

Найбільше російське видавництво "Ексмо" представить свій стенд на престижному книжковому ярмарку у Франкфурті вперше після початку повномасштабної війни

Зміст

На це звернув увагу директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов у facebook.

Одне з найбільших видавництв Росії "Ексмо", яке до 2014-го роками монополізувало книжковий ринок України, скуповуючи магазини та завищуючи вартість книг, представить свій стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку. 76-й Франкфуртський книжковий ярмарок, що є найбільшою книжковою виставкою у світі, відкриється 16 жовтня і триватиме до 20 жовтня.

"Кремль добре розуміє важливість мʼякої сили культурної дипломатії. Два роки поспіль адміністрація найбільшої виставки світу відмовляла в участі видавцям з Росії. Президент Федерального відомства із захисту конституції [Томас] Гальденванг звернув увагу на "операції впливу" російських спецслужб, які поширюють у Німеччині російську дезінформацію та пропаганду. Дивно після цього побачити стенд з країни-агресорки, де говоритиметься, що "не все так однозначно", - написав Круглов.

Він нагадав, що видавництво "Ексмо" через книжки поширювало фейки та підтримували російську агресію ще з 2014 року.

Круглов уточнив, що разом з колегами з Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів вони готують запит до керівництва Франкфуртського ярмарку.

"До речі, слоган цьогорічної виставки: Read. Reflect. Relate (Читати. Розмірковувати. Співвідносити, - ред.)", - додав український видавець.

Фото: facebook Віктора Круглова

Теги:
Росія
Німеччина
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
С-70 "Охотник"
Автор Роман Яворський
14 жовтня, 2024 понедiлок
Таємна зброя: що таке С-70 "Охотник" і чому росіян так злякало ураження цього безпілотника на Донбасі
осінь дощ
Автор Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
Багато дощів, вітер та похмура погода: прогноз від Наталки Діденко на 15 жовтня
Михайло Мудрик та Павел Шульц (праворуч), Україна - Чехія
Автор Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2024 понедiлок
Україна - Чехія 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.81
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
20:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про новий "бурятський батальйон" з військовими КНДР та особливості навчання НАТО з тактичної ядерної зброї. Колонка Сергія Згурця
20:19
Огляд
Як зміниться ситуація: солдати Кім Чен Ина готуються до війни в Україні. Пояснюємо
20:06
Українські полярники показали, як до антарктичної станції "Академік Вернадський" для гніздування повертаються тисячі пінгвінів
20:00
OPINION
Розуміти прірви нерозуміння, які зараз є між людьми
19:56
укриття
МОН затвердило механізм використання дотацій на укриття у школах і ПТУ
19:35
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
У застосунку "Армія+" за два місяці подали понад 10 тис. рапортів, - Міноборони
19:32
Новини компаній
З Карпою, Байдаком і Дантесом: "КнигоЛенд" відкрив найбільшу книгарню мережі
19:26
Генеральний прокурор України Андрій Костін
До 90% українських військовополонених у РФ зазнали тортур чи сексуального насильства, – Костін
19:14
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Договір про партнерство РФ з КНДР потрібно розглядати як виключно стратегічний військовий союз, - Defense Express
19:00
САУ "Піон"
Сили оборони з початку року знищили понад 10 тис. артсистем РФ, вартістю у $8 млрд
19:00
Володимир Зеленський
"Завдання Курської операції продовжуємо реалізовувати": Зеленський заслухав доповідь Сирського
18:48
Композитор "Піратів Карибського моря" та "Дюни" Ганс Циммер підтримав Україну на концерті в США
18:47
РФ обстріляла Нікопольщину: поранено 4-річну дитину та вагітну жінку
18:38
Георгій Судаков (ліворуч) та Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Грузія
"Високо тримаємо голови": Судаков підсумував матчі Ліги націй, після яких Україна залишилась на останньому місці
18:30
евакуація
Із чотирьох громад Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію цивільних
18:11
Російські солдати
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких росіяни розстріляли на Покровському напрямку
18:09
У Києві з'явився мурал, присвячений Буданову
Авторка муралу з Будановим Ніколь Фельдман розповіла, що надихалася конструктором "Лего"
18:07
OPINION
Таємна любов до корупції
18:05
Революція гідності, беркут
Справи Майдану: судитимуть екскомандира "Беркута" і двох міліціонерів, які здійснили перші постріли в мітингувальників 20 лютого 2014 року
18:04
Чехія
МЗС Чехії оголосило про призначення нового посла в РФ після трьох років відсутності
17:53
Володимир Зеленський
США тиснуть на Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку, - радник голови ОП
17:50
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
КНДР буде допомагати РФ, ЗСУ потрібно буде знищувати велику кількість живої сили, - військовий Варченко
17:48
безробіття
Уряд вирішив розширити програму безоплатного навчання за ваучерами та підтримку безробітних
17:21
Обстріл Костянтинівки
РФ атакувала Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено лінії електропередачі
17:17
Кіліан Мбаппе, Реал
Зірку "Реала" Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Поліція розпочала розслідування
17:13
Ексклюзив
Кадиров
"Ця історія далека від завершення": соціолог Шульга про "кровну помсту" Кадирова
17:09
Каховська ГЕС
Укргідроенерго вирішило поки що не подавати позов проти РФ за руйнування Каховської ГЕС
17:07
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
17:06
"Є можливими компонентами для виробництва хімічної зброї": іспанська поліція вилучила 13 тонн хімречовин, які прямували до Росії
16:43
С-70 "Охотник"
"Черговий дорогий і ганебний провал": британська розвідка проаналізувала дієвість дрона С-70 "Охотник" російського виробництва
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 96 боєзіткнень, найбільше - на Курахівському напрямку
16:38
Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт
16:38
армія КНДР
Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, - ЗМІ
16:32
Ексклюзив
Наступальна операція РФ виснажується, росіяни будуть змушені перейти до оперативної паузи, - військовий ЗСУ Варченко
16:17
Інфографіка
Збірна України, Україна - Чехія
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з Чехією
16:14
Микола Точицький
Точицький заявив, що кожен 5-й культурний діяч, виїжджаючи за кордон, не повертається
16:12
Ліван
Прем'єр Лівану заявив, що отримав від США гарантії зменшення кількості ударів Ізраїлю по Бейруту
16:06
безвіз
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
16:05
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 15 жовтня
16:00
опалення
Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV