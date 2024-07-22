Письменник Сашко Лірник назвав Кузьму "провладним попсистом", якому створюють імідж великого українця 

Про це він написав у facebook.

Український казкар, сценарист і актор Олександр Власюк, більш відомий як Сашко Лірник, висловився про особистість лідера гурту "Скрябін", музиканта Андрія Кузьменка. На думку письменника, Кузьму ідеалізують та перетворюють на героя, яким він не був.

"З кожним роком (а їх ще поки не дуже багато минуло) Кузьму перетворюють зі звичайного провладного попсиста на повстанця, бунтівника, героя, революціонера і володаря дум. Скоро в легендах Кузьма буде колоду з Лєніним носити", - написав Лірник.

Він згадав про теорії змов, згідно з якими Кузьменка, який загинув у ДТП, "убила влада".

"Мабуть, якийсь чиновник сидів з маузером біля його скроні й примушував гнати дорогого джипа понад 200 км на годину. Не інакше", - іронічно прокоментував письменник.

Він переконаний, що така реакція на Кузьму та його смерть перегукуються з тим, як більша частина українців проголосувала на виборах президента у 2019 році після перегляду серіалу "Слуга народу".

"Але згадав, як хакнули свідомість цілого народу за допомогою телесеріалу у 2019 році. Так от. Це та ж сама технологія. Зараз проводиться тестування на реакцію інтернет-спільноти. "Схавають" Кузьму, і наступним буде, наприклад, Єрмак - "Герой і Величний Борець". І ви це вже точно "схаваєте"", - зазначив Лірник.

Він також прокоментував реакцію українців на вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

"Зараз загибель Фаріон використовують для промивання мізків нам усім.

Куди простіше "причепити" до головної новини, яка привернула увагу суспільства, маленьку "какашку". На тлі трагедії з убивством Ірини Фаріон ця маленька "какашка" непомітно відкладеться у вашій підсвідомості. Тепер ви самі будете ставити "умовного Кузьму" в один ряд із Білозіром і Чорноволом. Кузьму обрали для тестування, бо він відносно відомий і не дуже запамʼятався своїми діями. Тобто хоч якось нейтральний. Тепер відтестують, врахують реакцію і зроблять наступний вкид. Не дай Боже, щоб із таким приводом. Туди будуть додавати вже не Кузьму, а когось "потрібного". Відмивати якогось "кандидата на папаху", щоб створити імідж Великого Українця. Так промиваються мізки. Не піддавайтесь на ІПСО", - додав письменник.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука.

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте впродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла в лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва, на чолі з заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.