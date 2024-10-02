Пивоваров і KOLA записали дует "Ніч яка місячна" за віршем Михайла Старицького

Премʼєра відбулася на YouTube.

2 жовтня Артем Пивоваров та KOLA випустили спільну роботу за віршем Михайла Старицького "Ніч яка місячна". Реліз відбувся у межах культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" Артема Пивоварова.

В основу пісні "Ніч яка місячна" покладений вірш видатного письменника та культурного діяча Михайла Старицького "Виклик". Ця поезія – одна з перлин української літератури, що набула нової музичної форми в авторському проєкті Пивоварова.

У кліпі показано, як створювалися ті чи інші твори в різні періоди: колись записувалися від руки пером, пізніше – за допомогою друкарських машинок, зараз – створюються та зберігаються в різних форматах, зокрема в проєкті "Твої вірші, мої ноти".

"Артем Пивоваров як автор, що прагне відроджувати та популяризувати нашу культурну спадщину, даючи нове дихання творам видатних представників української літератури, виступає в ролі оповідача. Він та KOLA живуть у різних часових межах: вона – в теперішньому, він – подорожує різними часовими проміжками. Люди в чорному – відлуння минулого, джерела творчості, що живе поза часом. Книга в цій історії є уособленням будь-якої праці, що зрештою стає нашим надбанням", - йдеться в описі.

Як зазначив Пивоваров, представляти своє бачення класики для нього велика відповідальність.

"Цьому віршу Михайла Старицького вже понад століття, його знають різні покоління. У проєкті "Твої вірші, мої ноти" я прагну популяризувати та розвивати нашу культуру, тож ми спробували розглянути цю поезію через призму сучасності. Як на мене, KOLA гармонійно доповнила цю музичну розповідь, додала композиції емоційності та ніжності. Сподіваюся, ця романтична історія відгукнеться в серцях людей", - поділився співак.

Як додала KOLA, вірш "Виклик" завжди був для неї особливим, тому, коли Пивоваров запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору, вона з радістю погодилася.

"Ми не просто використали вірш, а додали власне бачення, створили нову мелодію, яка підкреслює глибину і настрій. Мені було дуже комфортно працювати разом з Артемом Пивоваровим, я вклала в наш дует всю душу, і мені справді подобається результат, сподіваюсь, такі самі позитивні емоції принесе і слухачам її прослуховування", - підсумувала вона.