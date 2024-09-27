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Поліція перевірить "жарт" коміка Стенюка про мусульман

Дар'я Тарасова
27 вересня, 2024 п'ятниця
10:43
Культура

Національна поліція перевірить "жарт" українського стендапера Антона Стенюка про розвʼязану Росією війну в Україні та мусульман і дасть правову кваліфікацію

Зміст

Про це Національна поліція України повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поліція Києва зареєструвала цю подію, яку виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після перевірки буде надано правову оцінку", - зазначили в Нацполіції.

Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у facebook звернув увагу на "жарт" українського коміка Антона Стенюка, що пролунав під час сольного концерту "ЧУТТЄВИЙ" на "Підпільному Стендапі".

Йдеться про фрагмент, у якому стендапер Антон Стенюк, розмірковуючи про розвʼязану Росією війну в Україні, каже: "Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. А, і тим паче цим уже займаються юдеї".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв "Детектор медіа", видання "Кримські новини" подало журналістське звернення до Нацполіції щодо порушення рівноправності за релігійною ознакою у виступі Антона Стенюка. Директор "Кримських новин" Імран Усеїнов уточнив, що поліція прийняла звернення видання, зареєструвала та обіцяла журналістам повідомити, щойно визначать слідчий орган чи особу. Він вважає, що слова Стенюка містять виправдовування і непрямий заклик убивати мусульман, а також відтворюють російський наратив про війну між братніми народами.

Сам Стенюк перепросив за свої слова, назвавши "жарт" недоречним і неприпустимим. Він також повідомив, що вже видалив це відео з соціальних мереж.

Теги:
скандал
поліція
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