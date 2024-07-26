Полякова і Дорофєєва спростували участь у фестивалі Лайми Вайкуле

Про це пише "Музвар".

Українські співачки Оля Полякова та Надя Дорофєєва не підтвердили свою участь у фестивалі Laima RendezVous у Юрмалі. У червні засновниця заходу латвійська співачка Лайма Вайкуле оголосила, що на її фестивалі виступатиме "букет красунь" з України, проте виявилося, що самі артистки цього не планували.

Менеджмент Олі Полякової заявив, що через свій щільний графік артистка не мала там виступати.

"Оля Полякова не братиме участь у цьогорічному фестивалі Лайми Вайкуле через щільний концертний графік артистки в Україні", - повідомили представники співачка.

Пресслужба Наді Дорофєєвої уточнила, що музикантка не співатиме на Laima RendezVous через учасників-росіян.

"На момент погодження виступу команда артистки була ознайомлена з лайнапом на 26.07 - український день. Пізніше, коли побачили розширення афіші з усіма учасниками фестивалю на три дні, то зрозуміли, що не з усіма можемо бути представленими на одній сцені. Тож перепросили організаторів і відмовилися від виступу", - додали представники артистки.

Музичний фестиваль Laima RendezVous проходить у Юрмалі, Латвія, з 26 до 28 липня. Попри те, що це оновлений захід, він відбувається саме в тому концертному залі, де з 2002 до 2014 року, до початку війни Росії в Україні, проходила російська "Нова хвиля".

Фестиваль Laima Rendzezvous заснувала латиська співачка і акторка Лайма Вайкуле. Минулого року на свою подію вона запросила не лише українських артистів, а й "хороших росіян". Раніше Вайкуле записала відеоанонс, де оголосила про участь українських артисток на своєму заході.

