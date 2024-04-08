Порноакторка Джозефіна Джексон вдягнула футболку з тризубом на ще одного зіркового колегу

Знімком вона поділилась в instagram.

Уродженка Львівщини 29-річна Юлія Сенюк, яка використовує псевдонім Джозефіна Джексон, поділилась фотографією зі своїм колегою з Brazzers, іспанським актором фільмів для дорослих Анхелем Муньосом Гарсією, сценічний псевдонім якого Джорді Ель-Ніньо Полла (El Niño Polla), або Jordi ENP. На знімку порноактор позує у футболці з гербом України на тлі синьо-жовтого стяга та з написом "Слава Україні".

"Ви сказали, я зробила. Слава Україні", - підписала світлину Джозефіна.

Раніше Юлія виклала допис із Jordi ENP, запитавши в українців: "Чи потрібно також гербувати Джорді?".

Джорді Ель-Ніньо Полла два роки поспіль отримував нагороду Pornhub у номінації "Найпопулярніший актор" (2018 і 2019 роки).

Читайте також: Захоплюватися не можна засуджувати: чому допомога військовим від української порноакторки Джозефіни Джексон викликала суперечки

Сенюк закінчила факультет міжнародних відносин Львівського торговельно-економічного університету, брала участь у фотозйомках у стилі ню, а у 23 роки почала карʼєру порноакторки. Джозефіна має кілька міжнародних нагород та входить у топ 100 на одному з найвідоміших порносайтів світу.

Раніше Джозефіна Джексон подарувала відомому американському порноактору Джонні Сінсу (лисий з "Браззерс") футболку з гербом України.