Порноакторка Джозефіна Джексон вдягнула футболку з тризубом на ще одного зіркового колегу
Українська порноакторка Юлія Сенюк з псевдонімом Джозефіна Джексон подарувала футболку з українським гаслом та прапором актору Анхелю Муньосу Гарсії
Знімком вона поділилась в instagram.
Уродженка Львівщини 29-річна Юлія Сенюк, яка використовує псевдонім Джозефіна Джексон, поділилась фотографією зі своїм колегою з Brazzers, іспанським актором фільмів для дорослих Анхелем Муньосом Гарсією, сценічний псевдонім якого Джорді Ель-Ніньо Полла (El Niño Polla), або Jordi ENP. На знімку порноактор позує у футболці з гербом України на тлі синьо-жовтого стяга та з написом "Слава Україні".
"Ви сказали, я зробила. Слава Україні", - підписала світлину Джозефіна.
Раніше Юлія виклала допис із Jordi ENP, запитавши в українців: "Чи потрібно також гербувати Джорді?".
Джорді Ель-Ніньо Полла два роки поспіль отримував нагороду Pornhub у номінації "Найпопулярніший актор" (2018 і 2019 роки).
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Сенюк закінчила факультет міжнародних відносин Львівського торговельно-економічного університету, брала участь у фотозйомках у стилі ню, а у 23 роки почала карʼєру порноакторки. Джозефіна має кілька міжнародних нагород та входить у топ 100 на одному з найвідоміших порносайтів світу.
Раніше Джозефіна Джексон подарувала відомому американському порноактору Джонні Сінсу (лисий з "Браззерс") футболку з гербом України.
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