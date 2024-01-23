Позов до Депардьє про сексуальне насильство відхилили через термін давності

Про це пише Le Parisien.

Позов про сексуальне насильство, поданий у вересні минулого року акторкою Елен Даррас, про існування якого стало відомо в грудні, був відхилений наприкінці того ж місяця через закінчення терміну давності. Цю інформацію французьким ЗМІ підтвердили у прокуратурі Парижа.

У 2007 році Елен Даррас була статисткою на зйомках фільму Фаб'єна Онтеньєнте "Диско". Тоді їй було 26 років. На початку грудня Даррас розповіла виданню Complément d’Enquête, що була шокована поведінкою французького актора Жерара Депардьє.

"Він некерований. Він дивиться на мене, як на шматок м'яса. У мене ультравузька сукня, він притягує мене до себе за талію, потім проводить рукою по моїх стегнах, по моїх сідницях…", – зазначила вона, описуючи Депардьє як чоловіка, від якого пахло алкоголем.

За словами акторки, Жерар Депардьє запропонував їй піднятися до його роздягальні. Акторка відмовила йому, але, як вона наголосила, "це нічого не змінює".

"Між дублями він продовжував обмацувати мене", - додала Даррас.

Термін давності за звинуваченням у насильстві сексуального характеру щодо повнолітньої людини становить шість років після вчинення дії. Це означає, що суд не розслідуватиме факти самостійно, якщо акторка не вирішить подати нову скаргу.

Елен Даррас заслухали навесні у справі Шарлотти Арнолд, у якій Жерара Депардьє звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Відтоді щонайменше шістнадцять інших жінок звинуватили актора в сексуальному насильстві під час зйомок фільмів або серіалів.

Депардьє перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року. 7 грудня вийшов документальний фільм, після чого його репутація постраждала ще більше. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритий лист, у якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".

На початку грудня стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.

50 видатних діячів французької культури, серед яких і Пʼєр Рішар, підписали публічну заяву на захист Жерара Депардьє, звинуваченого у сексуальному насильстві. Наступного ж дня асоціація Les Papillons, яка допомагає дітям, постраждалим від сексуального насильства, розірвала стосунки із зіркою французького кіно Пʼєром Рішаром, позбавивши його звання посла благодійної організації, за його підтримку Депардьє.