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Головна Культура Премія "Музвар-2024" оголосила переможців, Lely45 - найкраща авторка року

Премія "Музвар-2024" оголосила переможців, Lely45 - найкраща авторка року

Дар'я Тарасова
3 грудня, 2024 вiвторок
10:49
Культура

Музичний портал про шоубізнес Музвар відзначив своєю нагородою найкращі нові імена української музики та вручив статуетки

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Про це повідомляється в телеграм-каналі "Музвар".

2 грудня у Києві пройшла церемонія нагородження премією "Музвар-2024". Премія була створена для того, щоб підтримати молодих артистів, тому більшість номінацій відзначає саме нову музику.

У номінації "Найкращі нові імена попмузики" перемогла співачка Klavdia Petrivna, яка у серпні цього року розкрила своє справжнє імʼя, - Соломія Опришко.

Музичний гурт "ДК Енергетик" отримав нагороду в номінації "Найкращі нові імена рок-музики"

Проєкт Пилипа Коляденка Phil it став найкращим у номінації "Нові імена альтернативної музики".

Геля Зозуля отримала статуетку в категорії "Найкращі нові імена естради".

Найкращим автором пісень стала Людмила Бєлоусова, більш відома як Lely45, за пісню "Спробуй купи мене".

У номінації "Найкращий саунд" перемогла композиція "А що?" від Love And Rhythm Production у виконанні Monatik. Ще одну нагороду за трек "А що?" отримала режисерка Таню Муіньо у номінації "Найкращий автор відеоконтенту".

Найкращою творчою співпрацею став дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, з якою артистки представляли Україну на Євробаченні-2024, де посіли 3-тє місце.

А сам фінал Нацвідбору на Євробачення-2024 від 1+1 ПРОДАКШН переміг як найрезонансніша подія загальнонаціонального рівня.

Альберт Цукренко отримав статуетку у номінації "Музична журналістика".

YouTube-проєкт "Як звучить Україна" | Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов переміг у номінації "Музичний діджитал-спадок". Nebo music (Klavdia Petrivna та OSTY) стали найкращою менеджмент-колаборацією.

Найкращим переспівом стала "Ніченька" (кавер на Тіну Кароль) від OKS.

Шанувальників MELOVIN відзначили в номінації "Найактивніший фан-клуб".

За внесок у креативну та музичну індустрію спеціальні відзнаки від премії "Музвар-2024" отримали Тріо "Золоті ключі" (Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська, Марія Миколайчук), музичний критик та журналіст Ігор Панасов (музичний критик, колишній редактор та журналіст Cultprostir, Viva, Esquire Україна, засновник сайту Karabas Live), а також суперзірка VERKA SERDUCHKA.

 

Теги:
Новини
музика
Шоу-бізнес
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