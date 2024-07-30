Про концерти під час війни та музичний бізнес: на фестивалі Faine Misto уперше пройде освітня конференція
Під час цьогорічного фестивалю Faine Misto відбудеться освітня конференція Faine Music Forum для учасників музичної індустрії
Про це пише "Музвар".
У Львові з 2 по 4 серпня вдванадцяте пройде музичний фестиваль "Faine Misto 2024: Земля Майбутніх Легенд". Це буде другий рік, коли захід влаштують не в Тернополі, а у Львові.
Уперше в рамках опен-ейру відбудеться музична освітня конференція Faine Music Forum. Під час освітнього заходу учасників музичної індустрії вчитимуть розвивати власні проєкти.
На форумі буде 9 тематичних блоків, зокрема інформативні лекції та панельні дискусії, присвячені сучасним методам просування, зародженню нових сенсів у музиці, турам і концертам під час війни, юридичним та стратегічним аспектам ведення музичного бізнесу та іншим важливим питанням.
На самому фестивалі Faine Misto працювати 6 сцен. Протягом трьох днів на сценах виступить 51 артист, зокрема, гурти "Жадан і Собаки", Latexfauna, "Курган і Агрегат", O.Torvald, "Мертвий півень", Христина Соловій та інші.
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