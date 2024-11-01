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Головна Культура Продюсер фільму про Назарія Яремчука анонсував документалку про історію "Океану Ельзи"

Продюсер фільму про Назарія Яремчука анонсував документалку про історію "Океану Ельзи"

Дар'я Тарасова
1 листопада, 2024 п'ятниця
15:33
Культура

Студія KNIFE Films, яка спродюсувала стрічку "Яремчук: Незрівнянний світ краси", створить фільм про становлення гурту "Океан Ельзи" та його вплив на культурні процеси й суспільство

Зміст

Про це повідомив продюсер студії KNIFE Films Максим Сердюк у facebook.

Студія KNIFE Films анонсувала перший проєкт на 2025 рік. Вони створять документальний фільм про історію культового українського гурту "Океан Ельзи".

Разом з анонсом стрічки також вийшов офіційний кліп на пісню "Як ніколи", яку містить новий альбом "Той день". У відео використані кадри з майбутнього документального фільму про історію гурту.

Кліп "Як ніколи" – це кадри з нещодавніх концертів, присвячених 30-річчю гурту, які пройшли в київському Палаці спорту в жовтні 2024 року.

"Як ніколи" – це історія, яка сьогодні резонує з багатьма українцями. Вона про той момент, коли двоє, що люблять одне одного, змушені бути порізно через обставини. Мільйони українців відчувають це сьогодні. Пісня народилася взимку, коли перший сніг приніс спогади. Передсвятковий настрій, сім'ї разом, дитячі забави, плани на майбутнє, що вимірювалися роками. Ці тихі спогади й надія на краще стали лейтмотивом пісні", - поділився Святослав Вакарчук.

 

Режисер фільму - Артем Григорян, продюсер - Максим Сердюк, відомий продюсуванням документалки "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Виробництво здійснюватиме студія KNIFE! Films. Партнером фільму стане національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV, для якого це перший оригінальний проєкт.

"Фільм поєднуватиме підготовку "Океану Ельзи" до ювілейного концерту з розповідями про становлення гурту, знакові події та вплив на культурні процеси та суспільство", - додав Сердюк.

  • Загалом у столиці відбулося 5 виступів "Океан Ельзи. 30 років - Той день": 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня. Таким чином "Океан Ельзи" став абсолютним рекордсменом серед українських виконавців за кількістю шоу в Палаці спорту.
  • На концертах до нинішніх учасників "Океану Ельзи" доєднався колишній гітарист та співзасновник бенду Павло Гудімов.
     
Теги:
Новини
Кіно
музика
Святослав Вакарчук
Океан Ельзи
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