Продюсер "Титаніка" та "Аватара" 63-річний Джон Ландау помер після тривалої боротьби з раком

Про це повідомляє Deadline.

Ландау спродюсував низку фільмів Кемерона, серед яких "Титанік", лауреат премії "Оскар" за найкращий фільм 1997 року та "Аватар" 2009 року, які стали найкасовішими фільмами усіх часів.

Серед інших робіт Ландау - "Аватар: Шлях води", "Соляріс", "Аліта: Бойовий ангел" режисера Роберта Родрігеса, а також співпродюсер фільмів "Дорога, я зменшив дітей" і "Дік Трейсі".

Довідково: Джон Ландау народився в Нью-Йорку в родині продюсерів Елі та Еді Ландау, серед робіт яких "Довгий день впадає в ніч" та "Лихвар" і розпочав свою кар'єру як продюсер таких фільмів, як "Обмін ключами" (1985), "F/X" (1986), "Мисливець на людей" (1986) і "Зробити містера правильного" (1987).

Свої перші продюсерські роботи він отримав у фільмах "Студент" (1987), "Люба, я зменшив дітей" (1989) та "Дік Трейсі" (1990), який він продюсував спільно з Ворреном Бітті.

У віці 29 років Ландау став виконавчим віцепрезидентом з питань повнометражного кіно на студії 20th Century Fox, де він керував багатьма фільмами, серед яких "Сам удома" (1990), "Сам удома 2" (1992), "Місіс Даутфайр" (1993), "Швидкість" (1994) та "Чекаючи на видих" (1995).

На студії Fox Ландау вперше почав співпрацювати з Кемероном у фільмі "Правдива брехня" (1994).

Коли Ландау вирішив піти з Fox, Кемерон запитав його, чи не хоче він почитати сценарій для проєкту під кодовою назвою "Планета Лід", який згодом став "Титаніком".

Як очільник Lightstorm Entertainment, Ландау відповідав за розширення бренду компанії та охоплення аудиторії через розробку нових фільмів, таких як "Аліта: Бойовий ангел" Родрігеса, а також допоміжних проєктів.

Ландау тьакож відіграв важливу роль у розширенні франшизи "Аватар" у таких сферах, як відеоігри ("Аватар: Межі Пандори"), живі вистави ("Торук" від Cirque du Soleil) і був рушійною силою популярного атракціону "Пандора - світ Аватара" на курорті Уолта Діснея.