Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Уряд України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який визначає безпеку та оборону пріоритетом у воєнний час. Водночас передбачено суттєве зростання фінансування культури — 15,8 млрд грн, що на 4,7 млрд більше, ніж у 2025 році.

"Ми розуміємо: війна точиться не лише за територію, а й за нашу ідентичність. Тому навіть у найважчі часи держава посилює фінансування культури", — наголосила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

Зазначається, що додаткові кошти спрямують на ключові напрями.

Так, додатково 3,7 млрд грн планується виділити на створення українського культурного продукту (фільми, серіали, музика, книги, проєкти для світу про Україну). Ще 6,7 млн грн спрямують на охорону державних заповідників. Також 7,5 млн грн заплановано виділити на харчування дітей у мистецьких ліцеях.

Ще 5 млн грн, згідно з проєктом держбюджету, перерахують на посилення спроможності Українського інституту книги.

"Рівень культури — це наш український контент, наш власний інформаційний простір, наша спадщина й пам’ять. Саме тому у проєкті державного бюджету на 2026 рік ми збільшуємо фінансування культури: інвестуємо в український контент, який зміцнює ідентичність, очищує пам’ять від колоніальних нашарувань і робить Україну зрозумілою та шанованою у світі", — наголосила Бережна.