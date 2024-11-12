Проєкт "Спадок" і музей Ханенків випустили альбом романсів на тексти класиків і обробки народних пісень XX ст.

Про це повідомила команда мистецького проєкту "Спадок".

Українські митці Катерина Левицька, Юлія Ященко, Андрій Мокрицький, Кирило Семенченко та керівник освітнього відділу музею Ханенків у Києві Олександр Жук втілили мистецький проєкт "Спадок". Команда записала твори українських композиторів Лесі Дичко, Левка Колодуба, Марка Кропивницького, Леопольда Ященка та Миколи Стецюна.

Для запису вони відібрали романси та обробки народних пісень XX століття. Деякі з цих романсів написані на тексти Лесі Українки й Тараса Шевченка, що занурюють в українську історію, як і народні пісні, що завдяки інтерпретації композиторів з далекого минулого доходять до нас.

Фото: надане пресслужбою

Метою проєкту є поширення української вокальної академічної музики в Україні та світі.

"Нині ми можемо інтерпретувати їх у контексті нашого часу і розуміння, що створює зв'язок між минулим і сьогоденням. Уся це — наша історія, яку ми отримали від предків, — і це є нашим спадком", — зазначили в команді проєкту.

Фото: надане пресслужбою

Для класичної музики одну з найважливіших ролей відіграє акустика, завдяки якій можна почути всю магію звучання інструмента та голосу. Київський музей Ханенків є авангардистом серед українських музеїв завдяки своїй готовності до експериментів. Старовинна зала, оздоблена деревом та гобеленами, рояль із власною драматичною історією, а також команда фахівців музею зробили можливим запис альбому саме тут.

Митці проєкту:

Катерина Левицька — сопрано, авторка проєкту. Солістка Національного академічного театру оперети у Києві.

Юлія Ященко — партія фортепіано. Концертмейстер Національної Опери України.

Андрій Мокрицький — звукорежисер проєкту. Продюсер звукозапису Будинку Звукозапису Українського радіо.

Кирило Семенченко — продюсер проєкту. Начальник оркестру — заступник начальника Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України.

Команда Музею — керівник освітнього відділу Олександр Жук.

Концерт-презентація альбому "Спадок" відбувся 10 листопада у Музеї Ханенків.

Послухати альбом можна за посиланням, а також на всіх стримінгових музичних платформах.

