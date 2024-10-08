Реквізит й одяг із фільмів про Джеймса Бонда та Гаррі Поттера виставили на аукціон
На аукціон у Великій Британії виставили понад 1800 памʼятних речей із кінофраншиз, зокрема костюми Майкла Кітона з фільму "Бетмен повертається" і Деніела Крейга з "007: Координати "Скайфолл""
Про це повідомляє Reuters.
На аукціоні Propstore у Великій Британії, який проходитиме з 14 по 17 листопада, продадуть понад 1800 предметів з популярних голлівудських стрічок, які можуть принести понад $13,1 млн.
Так, придбати можна буде одяг і реквізит, який використовували персонажі найвідоміших стрічок Голлівуду.
Лідером продажів наразі є шолом Sandtrooper з фільму "Зоряні війни: Нова надія" 1977 року. Його орієнтовна вартість варіюється від $326,9 тис. до $654 тис.
"Це неймовірно рідкісний артефакт", — сказав засновник і виконавчий директор Propstore Стівен Лейн.
На продаж виставили, зокрема, тростину Йоди, яка використовувалася як у фільмах "Імперія завдає удару у відповідь", так і в "Поверненні джедая". Також можна придбати безліч костюмів, зокрема костюм Майкла Кітона з фільму "Бетмен повертається", костюм Деніела Крейга з фільму про Бонда "007: Координати "Скайфолл"" і куртку зі змінним розміром 2015 року, яку носив персонаж Майкла Фокса Марті Макфлай у "Назад у майбутнє 2". Серед лотів також пальто Клінта Іствуда з фільму "Хороший, поганий, злий".
Фото: скриншот з propstore auction
"Він вважається одним із найкращих західних фільмів, мабуть, усіх часів, і костюми Клінта Іствуда з цих фільмів практично ніколи не з’являються", — зауважив Лейн.
Серед лотів також шолом і маска Максимуса у виконанні Рассела Кроу з "Гладіатора", маска, яку носив Генрі Вінклер у ролі Артура Гімбрі в "Крику", і сукня Елізабет Тейлор, в якій вона була в "Клеопатрі".
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