Реквізит й одяг із фільмів про Джеймса Бонда та Гаррі Поттера виставили на аукціон

Про це повідомляє Reuters.

На аукціоні Propstore у Великій Британії, який проходитиме з 14 по 17 листопада, продадуть понад 1800 предметів з популярних голлівудських стрічок, які можуть принести понад $13,1 млн.

Так, придбати можна буде одяг і реквізит, який використовували персонажі найвідоміших стрічок Голлівуду.

Лідером продажів наразі є шолом Sandtrooper з фільму "Зоряні війни: Нова надія" 1977 року. Його орієнтовна вартість варіюється від $326,9 тис. до $654 тис.

"Це неймовірно рідкісний артефакт", — сказав засновник і виконавчий директор Propstore Стівен Лейн.

На продаж виставили, зокрема, тростину Йоди, яка використовувалася як у фільмах "Імперія завдає удару у відповідь", так і в "Поверненні джедая". Також можна придбати безліч костюмів, зокрема костюм Майкла Кітона з фільму "Бетмен повертається", костюм Деніела Крейга з фільму про Бонда "007: Координати "Скайфолл"" і куртку зі змінним розміром 2015 року, яку носив персонаж Майкла Фокса Марті Макфлай у "Назад у майбутнє 2". Серед лотів також пальто Клінта Іствуда з фільму "Хороший, поганий, злий".

Фото: скриншот з propstore auction

"Він вважається одним із найкращих західних фільмів, мабуть, усіх часів, і костюми Клінта Іствуда з цих фільмів практично ніколи не з’являються", — зауважив Лейн.

Серед лотів також шолом і маска Максимуса у виконанні Рассела Кроу з "Гладіатора", маска, яку носив Генрі Вінклер у ролі Артура Гімбрі в "Крику", і сукня Елізабет Тейлор, в якій вона була в "Клеопатрі".



