Репер та військовий YARMAK отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ
Український музикант Олександр Ярмак, який з початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, отримав почесний нагрудний знак "Золотий хрест"
Про це він повідомив в instagram.
32-річний український репер Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті, отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест". Відповідні фото він оприлюднив у сторіс.
Фото: скриншот з instagram
Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
Фото: скриншот з instagram
"Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки х*рячив разом зі всіма від солдата і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта! І тому мені бойова нагорода цінніша ніж будь-яка державна!", - прокоментував військовий.
Ярмак зазначив, що головною нагородою для нього є побратими.
"І вони заслуговують всіх найвищих наявних нагород!", - додав музикант.
Відомо, що артист долучився до лав ЗСУ у лютому 2022 року.
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