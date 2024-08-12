Репер та військовий YARMAK отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ

Про це він повідомив в instagram.

32-річний український репер Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті, отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест". Відповідні фото він оприлюднив у сторіс.

Фото: скриншот з instagram

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Фото: скриншот з instagram

"Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки х*рячив разом зі всіма від солдата і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта! І тому мені бойова нагорода цінніша ніж будь-яка державна!", - прокоментував військовий.

Ярмак зазначив, що головною нагородою для нього є побратими.

"І вони заслуговують всіх найвищих наявних нагород!", - додав музикант.

Відомо, що артист долучився до лав ЗСУ у лютому 2022 року.

