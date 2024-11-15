Режисер "Пʼятого елемента" і "Таксі" Люк Бессон виступив онлайн на російському форумі, - росЗМІ

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Французький кінорежисер, сценарист, кінопродюсер Люк Бессон, відомий за фільмами "Пʼятий елемент", "Таксі", "Люсі", "Перевізник", виступив на онлайн-конференції на форумі "Культура. Медіа. Цифра" у Москві. Свій захід росіяни влаштували 13-14 листопада.

Режисер поміркував про кохання та обговорив з росіянами їхній серіал "Макрон".

"Для мене любов, як вода. Це основа. І вона може набувати абсолютно різних форм, залежно від того, яку історію ви хочете розповісти. Комедію чи трагедію, про молодих чи про старих - як на мене, ви вільні у своєму виборі. Усі залежить від вашого досвіду та думки, яку ви хочете донести", - сказав він.

Почесним головою форуму в Росії заявлено на сайті сербського кінорежисера Еміра Кустурицю, який взяв участь особисто. Також онлайн, за інформацією російських ЗМІ, долучився американський режисер Олівер Стоун.

Фото: culturemediaforum.com