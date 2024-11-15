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Головна Культура Режисер "Пʼятого елемента" і "Таксі" Люк Бессон виступив онлайн на російському форумі, - росЗМІ

Режисер "Пʼятого елемента" і "Таксі" Люк Бессон виступив онлайн на російському форумі, - росЗМІ

Дар'я Тарасова
15 листопада, 2024 п'ятниця
12:57
Культура На фото: Люк Бессон

У Москві пройшов форум "Культура. Медіа. Цифра", до якого онлайн доєднався французький режисер Люк Бессон, а також учасники з Бразилії, Китаю, ОАЕ, Мексики й Сербії

Зміст

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Французький кінорежисер, сценарист, кінопродюсер Люк Бессон, відомий за фільмами "Пʼятий елемент", "Таксі", "Люсі", "Перевізник", виступив на онлайн-конференції на форумі "Культура. Медіа. Цифра" у Москві. Свій захід росіяни влаштували 13-14 листопада.

Режисер поміркував про кохання та обговорив з росіянами їхній серіал "Макрон".

"Для мене любов, як вода. Це основа. І вона може набувати абсолютно різних форм, залежно від того, яку історію ви хочете розповісти. Комедію чи трагедію, про молодих чи про старих - як на мене, ви вільні у своєму виборі. Усі залежить від вашого досвіду та думки, яку ви хочете донести", - сказав він.

Почесним головою форуму в Росії заявлено на сайті сербського кінорежисера Еміра Кустурицю, який взяв участь особисто. Також онлайн, за інформацією російських ЗМІ, долучився американський режисер Олівер Стоун.

Фото: culturemediaforum.com

 

Теги:
Новини
Кіно
Росія
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