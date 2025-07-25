РФ 24 липня пошкодила та зруйнувала в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини: Лубінець звернувся до ЮНЕСКО

Про це він повідомив у Telegram.

Ідеться про обстріл, який РФ здійснила 24 липня.

"Учора внаслідок масованого ракетного удару РФ по Одесі було пошкоджено та зруйновано сім об’єктів культурної спадщини, розташованих в історичному центрі міста, який внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У зв’язку з цим я направив офіційний лист до ЮНЕСКО з вимогою дати належну оцінку обстрілу та вжити заходів для захисту української культурної спадщини", - написав Лубінець.

Серед пошкоджених обʼєктів — чотири пам’ятки архітектури національного значення:

Воронцовський палац (початок XIX століття);

Палац на Приморському бульварі, 9;

Будинок Родоконакі (готель Hotel de Versal);

Будівля готелю "Лондонський".

Також серйозно постраждали будівля Міщанської управи, Фруктовий пасаж і корпус станції Одеса-порт.

"Ці пам’ятки є частиною не лише української, а й світової культурної спадщини. Їхнє цілеспрямоване знищення — це спроба стерти історичну памʼять, національну ідентичність і культурну самобутність українського народу. Це — ще один воєнний злочин, який Росія вчиняє на території України", - наголосив омбудсман.

Він нагадав, що на сьогодні внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні вже зруйновано або пошкоджено 1528 пам’яток культурної спадщини та 2359 об’єктів культурної інфраструктури. Такий масштаб втрат, за словами Лубінця, свідчить про системну політику, спрямовану на знищення культурної ідентичності України.

"Закликаю міжнародну спільноту реагувати на такі дії ефективними юридичними та інституційними механізмами відповідальності. Безкарність агресора — це прямий шлях до нових злочинів і ще більших руйнувань", - резюмував омбудсман.