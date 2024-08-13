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Ріанна після 9-річної перерви випустить новий альбом та веде переговори про світовий тур

Дар'я Тарасова
13 серпня, 2024 вiвторок
17:11
Культура На фото: Ріанна на церемонії "Оскар-2023"

Барбадоська співачка й акторка Ріанна готується випустити свій девʼятий альбом, що стане першою платівкою після паузи, яку вона взяла у 2016 році

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Про це пише The Sun.

36-річна барбадоська співачка Ріанна веде переговори про проведення масштабного світового туру в 2025 році, який потенційно може стати одним із найбільших шоу всіх часів. За даними інсайдерів, зірка також очолить фестиваль Glastonbury наступного літа.

Велике повернення Ріанни спершу планувалося у 2023 році, проте тоді співачка завагітніла другою дитиною. Шоу на Супербоулі мало дати старт її поверненню. Окрім цього, зірка готує новий альбом - перший з 2016 року. Це буде її девʼята платівка.

"Це був безкінечний жарт, скільки часу знадобилося для випуску дев’ятого альбому Ріанни, але нарешті очікування майже закінчилося. За ці роки було записано так багато пісень з безліччю різних людей. Вона пройшла шлях від попмузики до регі, хіп-хопу та всього між ними. Але оскільки вона хоче, щоб це звучало свіжо, і через те, де перебуває Ріанна в її житті, практично все було скасовано", - поділився музичний інсайдер.

Він розповів, що багато пісень Ріанні довелося переробляти, а деякі взагалі прибрати з альбому.

"Ріанна на деякий час повернулася в студію, і все нарешті налагодилося", - додало джерело.

Ріанна вперше стала мамою у травні 2022 року. Зіркові батьки назвали свого хлопчика RZA (Різа) Ательстон Маєрс на честь відомого лідера гурту Ву-Тан. Зірка оголосила про другу вагітність під час Супербоулу-2023.

У лютневому інтервʼю Ріанна розповіла про материнство. Співачка зізналась, що з первою дитиною була без допомоги, не спала і "ходила, як зомбі". Тривалий час зірки приховувала сина від публіки. На початку березня барбадоська співачка вперше поділилась домашніми фото і відео свого первістка.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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