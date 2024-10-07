Різ Візерспун разом з письменником Гарланом Кобеном працює над дебютним романом
Американська акторка, лауреатка премій "Оскар" та "Золотий глобус" Різ Візерспун поділилась, що вже два роки працює над своїм дебютним романом
Про це пише The Hollywood Reporter.
Зірка "Великої маленької брехні", "Жорстоких ігор" та "Білявки в законі" Різ Візерспун у співавторстві з автором бестселерів і телевізійником Гарланом Кобеном пише напружений роман. Роман заснований на оригінальній ідеї Візерспун.
"У мене виникла ідея два роки тому, а потім я підійшла до Гарлана Кобена, напевно, вісім місяців тому, і подумала: "Я збожеволіла?". Він сказав: "Це справді хороша ідея, Різ". Тож я зрозуміла, що натрапила на щось. Тоді ми разом почали мозковий штурм, і це почало розвиватися і стало справді цікавою можливістю творити разом", - розповіла Візерспун.
Про Кобена вона зауважила, що завжди любила його твори.
"Я не можу повірити, що він насправді погодився зробити це зі мною, і ми так весело проводимо час", - зазначила акторка.
Кобен відомий своїми таємничими романами, зокрема "Обдури мене один раз", "Залишайся поруч", "Незнайомець" і "Невинний". Усі вони були екранізовані для Netflix. Візерспун уточнила, що зараз вони на стадії дослідження і вже трохи прописали персонажа.
"Очевидно, він додає багато елементів трилера. Він неймовірно досвідчений письменник. Я просто працювала над персонажами протягом 33 років, тому я знаю цю героїню і світ, у якому вона живе, тож співпрацювати дуже весело. Він придумує божевільні повороти, і я думаю: "Звідки ти це придумав? Так працює твій розум?", - поділилась Візерспун.
Вихід книги запланований на осінь 2025 року. Також планується екранізація майбутнього роману.
"Я сподіваюся, що так, ми побачимо [історію на телебаченні]. Треба спочатку це написати", - додала акторка.
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