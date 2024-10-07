Різ Візерспун разом з письменником Гарланом Кобеном працює над дебютним романом

Про це пише The Hollywood Reporter.

Зірка "Великої маленької брехні", "Жорстоких ігор" та "Білявки в законі" Різ Візерспун у співавторстві з автором бестселерів і телевізійником Гарланом Кобеном пише напружений роман. Роман заснований на оригінальній ідеї Візерспун.

"У мене виникла ідея два роки тому, а потім я підійшла до Гарлана Кобена, напевно, вісім місяців тому, і подумала: "Я збожеволіла?". Він сказав: "Це справді хороша ідея, Різ". Тож я зрозуміла, що натрапила на щось. Тоді ми разом почали мозковий штурм, і це почало розвиватися і стало справді цікавою можливістю творити разом", - розповіла Візерспун.

Про Кобена вона зауважила, що завжди любила його твори.

"Я не можу повірити, що він насправді погодився зробити це зі мною, і ми так весело проводимо час", - зазначила акторка.

Кобен відомий своїми таємничими романами, зокрема "Обдури мене один раз", "Залишайся поруч", "Незнайомець" і "Невинний". Усі вони були екранізовані для Netflix. Візерспун уточнила, що зараз вони на стадії дослідження і вже трохи прописали персонажа.

"Очевидно, він додає багато елементів трилера. Він неймовірно досвідчений письменник. Я просто працювала над персонажами протягом 33 років, тому я знаю цю героїню і світ, у якому вона живе, тож співпрацювати дуже весело. Він придумує божевільні повороти, і я думаю: "Звідки ти це придумав? Так працює твій розум?", - поділилась Візерспун.

Вихід книги запланований на осінь 2025 року. Також планується екранізація майбутнього роману.

"Я сподіваюся, що так, ми побачимо [історію на телебаченні]. Треба спочатку це написати", - додала акторка.



