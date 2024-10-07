Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Різ Візерспун разом з письменником Гарланом Кобеном працює над дебютним романом

Різ Візерспун разом з письменником Гарланом Кобеном працює над дебютним романом

Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2024 понедiлок
16:18
Культура На фото: Різ Візерспун

Американська акторка, лауреатка премій "Оскар" та "Золотий глобус" Різ Візерспун поділилась, що вже два роки працює над своїм дебютним романом

Зміст

Про це пише The Hollywood Reporter.

Зірка "Великої маленької брехні", "Жорстоких ігор" та "Білявки в законі" Різ Візерспун у співавторстві з автором бестселерів і телевізійником Гарланом Кобеном пише напружений роман. Роман заснований на оригінальній ідеї Візерспун. 

"У мене виникла ідея два роки тому, а потім я підійшла до Гарлана Кобена, напевно, вісім місяців тому, і подумала: "Я збожеволіла?". Він сказав: "Це справді хороша ідея, Різ". Тож я зрозуміла, що натрапила на щось. Тоді ми разом почали мозковий штурм, і це почало розвиватися і стало справді цікавою можливістю творити разом", - розповіла Візерспун.

Про Кобена вона зауважила, що завжди любила його твори.

"Я не можу повірити, що він насправді погодився зробити це зі мною, і ми так весело проводимо час", - зазначила акторка.

Кобен відомий своїми таємничими романами, зокрема "Обдури мене один раз", "Залишайся поруч", "Незнайомець" і "Невинний". Усі вони були екранізовані для Netflix. Візерспун уточнила, що зараз вони на стадії дослідження і вже трохи прописали персонажа.

"Очевидно, він додає багато елементів трилера. Він неймовірно досвідчений письменник. Я просто працювала над персонажами протягом 33 років, тому я знаю цю героїню і світ, у якому вона живе, тож співпрацювати дуже весело. Він придумує божевільні повороти, і я думаю: "Звідки ти це придумав? Так працює твій розум?", - поділилась Візерспун.

Вихід книги запланований на осінь 2025 року. Також планується екранізація майбутнього роману.

"Я сподіваюся, що так, ми побачимо [історію на телебаченні]. Треба спочатку це написати", - додала акторка.


 

Теги:
Кіно
Шоу-бізнес
Читайте також:
НАТО, Єнс Столтенберг
Автор Юлія Юліна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
Столтенберг зізнався, що як ексгенсек НАТО найбільше шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї
Автор Сергій Фурса
7 жовтня, 2024 понедiлок
Скандал зі МСЕК у Хмельницькому: фото на дивані — дзеркало для українців
втрати окупантів
Автор Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.08
    Продаж 45.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
7 жовтня
17:40
новини Львівщини
РФ атакувала навчальний заклад у Куп'янську: є поранені
17:24
Ексклюзив
гроші
У Європейській бізнес-асоціації розповіли, скільки компаній зможуть компенсувати підвищення військового збору
17:23
Українські розвідники евакуювали з Криму сім'ю офіцера ВМСУ, яку переслідувала ФСБ
17:14
В Українському домі презентували документальний фільм "Люди зі Сталі" про захисників Маріуполя
17:11
Міністерство оборони України
У Міноборони створили Центр реагування на кіберінциденти
17:04
міна-"пелюстка"
Росіяни дистанційно розкидають міни-"пелюстки" у Херсоні, - МВА
17:00
Фільм "Степне" став переможцем національного конкурсу кінофестивалю "Молодість"
16:59
Оновлено
Обстріл Херсона 7 жовтня
РФ зранку атакувала КАБами низку регіонів: на Запоріжжі лунали вибухи, у Херсоні серед 20 постраждалих двоє дітей
16:54
ЗСУ
Сили оборони відбили з початку доби 88 ворожих атак на 10 напрямках: РФ атакує Курщину КАБами
16:49
OPINION
У 2050 нас буде 25 млн? Повернути виплати ВПО, щоб уникнути кризи 
16:36
хакер
Кіберфахівці ГУР атакували судову систему РФ, - ЗМІ
16:36
Оновлено
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі розпочалися заходи з вшанування пам'яті жертв різанини, вчиненої ХАМАС 7 жовтня. Реакції світу
16:33
Ексклюзив
Покровськ
Покровський напрямок визначений Путіним як пріоритетний, далі акцент наступу на Курахове, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
16:32
Леонід Пасічник
Ватажкові "ЛНР" Пасічнику призначили більш суворе покарання за колабораціонізм
16:23
Поль Погба
Зірці "Ювентуса" та МЮ скоротили термін дискваліфікації за допінг
16:17
МВС РФ
СБУ оголосила підозри 29 українським експравоохоронцям з лівобережжя Херсонщини, які перейшли на бік росіян
16:09
Жінки у ЗСУ
Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ
16:02
OPINION
Росія перемагала через велетенський розмір
16:02
Оновлено
пожежа
Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії
15:55
імпорт електроенергії
Словаччина готова аварійно постачати Україні електроенергію в разі блекаутів узимку
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
ГУР
ГУР вивело з ладу корабель балтійського флоту РФ "Олександр Обухов"
15:53
Бійці 3-ї ОШБр відбили у росіян позиції на Харківщині й звільнили з полону українських захисників
15:36
Артем Дмитрук
Оголошений в міжнародний розшук нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності, - "Голка"
15:35
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль на зустрічі з Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ
15:33
Сергій Лавров
Лавров пригрозив США "небезпечними наслідками" через підтримку України
15:31
На фото: Джастін Бібер
"Здавалося, що я вмираю": Джастін Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність
15:14
осінь
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати заморозки та мокрий сніг
14:55
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
14:47
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
В Україні почали видавати гранти виробникам ракет, - Федоров
14:31
Росіяни вдарили по порту Південний на Одещині і пошкодили цивільне судно
Росіяни вдарили по порту Південний на Одещині і пошкодили цивільне судно
14:23
Рада Європи
Постпред України Тарасюк: Рада Європи активно сприятиме створенню спеціального трибуналу для РФ
14:15
телевізор немає сигналу
Через хакерську атаку на пропагандистському телеканалі "Росія 24" припинився вихід новин. У Кремлі відреагували
14:08
OPINION
Про глибинну корупційну державу
13:59
Оновлено
Shahed-136
РФ атакувала Україну ударними БПЛА та ракетами: у Києві впали уламки "кинджала"
13:57
Сімʼя Тупака Шакура найняла адвоката для розслідування причетності Diddy до смерті репера
13:51
Київ дощ
У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів
13:48
Оновлено
Роберт Фіцо, Денис Шмигаль
Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО
13:35
У Харкові затримали інформаторку, яка повідомляла росіянам локації Сил оборони
13:27
електроенергія
Через ворожі обстріли та негоду знеструмлено 587 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV