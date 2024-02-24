Роберт Де Ніро, Imagine Dragons та інші: понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки

Про це повідомляє UNITED 24.

До українців зі словами підтримки звернулись учасники гурту Imagine Dragons, лідер U2 Боно, Лаурі Юльонен та музиканти Бред Пейслі, Олівер Сайкс; акторки Кетрін Винник, Іванна Сахно, Габріель Картеріс, Катрін Денев, Гіларі Свенк, Емма Томпсон та актори Міша Коллінз, Роберт Де Ніро, Марк Стронг, Кевін Бейкон, П'єр Рішар, Вігго Мортенсен, Лієв Шрайбер, Марк Гемілл, Джаред Падалекі, Стівен Фрай.

Відео записали філософи Бернар-Анрі Леві та Френсіс Фукуяма, підприємець Річард Бренсон, астронавт Скотт Келлі, Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон, засновник WCK Хосе Андрес, лауреат Нобелівської премії Пол Нерс, а також режисери Агнешка Голланд, Мішель Азанавічус.

Слова підтримки і любові до України висловили наші зірки світового спорту та амбасадори UNITED 24: президент УАФ Андрій Шевченко, тенісистка Еліна Світоліна, боксер Олександр Усик, футболіст Олександр Зінченко

"Дякуємо кожному, хто був з Україною впродовж цих двох років. Дякуємо кожному, хто залишається з нами", - пише UNITED 24.