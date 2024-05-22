Роман про "деструктивне кохання" німецької письменниці Дженні Ерпенбек отримав міжнародну Букерівську премію - 2024

Про це повідомляється на сайті Букерівської премії.

Голова журі міжнародної Букерівської премії Елеонора Вахтель оголосила цьогорічного переможця. Лауреатами стали німецька письменниця Дженні Ерпенбек та перекладач Міхаель Гофманн за роман "Кайрос". Вони розділять між собою премію у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів ($61,4 тис.) порівну, що засвідчить їм однакове визнання.

"Це особиста історія великого кохання та його занепаду, але це також історія розпаду цілої політичної системи. Простіше кажучи: як те, що здається правильним на початку, може перетворитися на щось неправильне?", – описує свій роман Дженні Ерпенбек.

"Кайрос", який був написаний німецькою мовою, розповідає про руйнівний роман між молодою жінкою та старшим чоловіком у Східному Берліні 1980-х років. Як зазначається на сайті премії, двоє закоханих, здається, втілюють собою "розчавлений ідеалізм Східної Німеччини".

"У яскравій прозі Дженні Ерпенбек викриває складність стосунків між молодою студенткою та набагато старшим письменником, відстежуючи щоденну напругу та перевороти, які позначають їхню інтимність, залишаючись поруч із квартирами, кафе та вулицями міста, робочими місцями та їжею Східного Берліна. Він розповідає про кохання та пристрасть, але щонайменше в тій же мірі про владу, мистецтво та культуру. Самозаглибленість закоханих, їхнє падіння у руйнівний вир залишається пов’язаним із великою історією Східної Німеччини цього періоду, часто висвітлюючи історію під неочікуваними кутами", - зазначила Вахтель.

Голова журі додала, що оригінальність роману "Кайрос" полягає в тому, що він "одночасно красивий і незручний, особистий і політичний".

Дженні Ерпенбек народилася у Східному Берліні в 1967 році, вона є оперною режисеркою, драматургинею і письменницею.

