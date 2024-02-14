Росія планує продати картину Айвазовського з Сімферопольського музею в окупованому Криму

Про це повідомив у соцмережі Х український юрист та експрокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Росія планує виставити на аукціон картину українського художника вірменського походження Івана Айвазовського "Місячна ніч". Аукціон відбудеться 18 лютого в Москві. Картина на момент анексії Криму разом з 51 іншим полотном виставлялась у Маріупольському краєзнавчому музеї. Виставка мала завершитися наприкінці травня 2014 року, але після окупації півострова керівництво Сімферопольського музею вимагало закрити її достроково. Ольга Чаплинська, яка на той час керувала Маріупольським музеєм, погодилась на це. Тому 52 картини, які належать до Музейного фонду України, опинились у росіян.

"Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму. У 2017 році Інтерпол за поданням прокуратури Криму оголосив картини у міжнародний розшук. Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року вивезення культурних цінностей і передача права власності є забороненою", - наголосив Мамедов.

Як повідомляється на сайті московського аукціонного будинку, росіяни зробили "Місячну ніч" головним лотом аукціону. Пропагандистське видання РИА Новості пише, що стартова ціна картини становить 100 млн рублів ($1,09 млн). Також росіяни пропонують учасникам торгів "заповнити форму на вивіз предметів мистецтва із Росії".



