Росіяни на фестивалі у Франції "присвоїли" фільм "Тіні забутих предків". Посольство України відреагувало

Про це Укрінформу повідомили у посольстві України у Франції.

"Тіні забутих предків" Сергія Параджанова включив до своєї програми так званий Фестиваль російського фільму, який організувала асоціація "Інша Росія". Це вже 10-й подібний захід, цього року його присвятили пам’яті Олексія Навального.

"Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати й просувати російську культуру, зокрема, у сфері кіно", - йдеться в тексті-запрошенні організаторів фестивалю.

Вони закликають "відкрити та перевідкрити найкраще з російського кіно, минулого та сьогодення".

Посольство України обурене тим, що росіяни привласнили українську кінематографічну спадщину, й звернулось до компетентних владних інституцій, зокрема міністерства культури Франції, з проханням розібратись у цій ситуації.

"Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль російського фільму спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, попри нібито формальну зміну акцентів організаторами, їхні методи багато в чому залишаються незмінними", - зазначили в дипломатичній установі.