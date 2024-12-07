Рубінові туфлі Дороті Гейл з "Чарівника країни Оз" продадуть на аукціоні за щонайменше $3 млн

Про це повідомляє Associated Press.

Аукціон стартував в онлайн-форматі ще минулого місяця, і до п'ятниці ціна сягнула 1,55 мільйона доларів або 1,91 мільйона з урахуванням комісії.

За словами Роберта Вілонскі, віцепрезидента аукціонного дому, що базується в Далласі, за туфлями стежили понад 800 людей, а вебсторінка компанії, присвячена аукціону, до четверга набрала майже 43 тис. переглядів.

Ця пара туфель, що стала символом фільму 1939 року, була вкрадена з музею Джуді Гарланд у Міннесоті у 2005 році. Крадіжка стала об'єктом широкого розслідування, і лише у 2018 році ФБР змогло відшукати їх.

Викрадачем виявився 77-річний Террі Джон Мартін, який відбував термін за крадіжки. Мартін визнав себе винним у 2023 році, під час слухання його справи в суді.

У листопаді 2022 року туфлі були повернені колекціонеру Майклу Шоу, який тепер передав їх на аукціон. Ці туфлі є однією з чотирьох відомих пар рубінових черевичків, які збереглися до сьогодні. Музей Джуді Гарланд, розташований у рідному місті акторки, також планує взяти участь у торгах, зібравши кошти під час щорічного фестивалю на свій внесок у покупку.

Окрім туфель, на аукціоні будуть представлені й інші пам'ятні речі з "Чарівника країни Оз", включаючи капелюх, який носила акторка Маргарет Гамільтон у ролі Злої Відьми Заходу.