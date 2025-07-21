Рукописна спадщина: в Софії Київській презентували реєстр українських середньовічних книг

Про це передає Еспресо.

90% - українських рукописів зберігається в Росії, 9% - в Європі та США.

Мета проєкту "Повертаємо в Україну культурну спадщину" – за допомогою факсимільних копій, зробити середньовічні рукописні пам’ятки, які створені на теренах Русі-України та знаходяться поза межами України, доступними для науковців і всіх, хто цікавиться історією, культурою та мовою нашої держави.

Проєкт був започаткований видавництвом "Горобець" ще у 2009 році.

Це перший реєстр української рукописної книги за кордоном, який створюється на наукових засадах.

"Ми доводимо, що та літописна спадщина, що була написана на теренах ще Русі Київської, України-Русі, належить сучасній українській державі. І це ми маємо доносити світу, тому що багато хто, навіть славісти, які вивчають нашу спадщину, на жаль, вважають її російською", - розповідає Ганна Горобець, керівниця і засновниця проєкту.

Давні українські рукописні книги, створені на нашій території, волею долі розпорошені по Світу. У кожного рукопису був свій шлях: деякі дарували як весільний посаг, якісь забирали з собою завойовники, інші ж ставали коштовними дарунками.

фото: ukrmanuscript.com

Серед рукописів, чиї факсимільні копії були видані в межах проєкту:

Луцьке Євангеліє XIV ст. (оригінал у Москві, Росія); Луцький Псалтир 1384 р. (оригінал у Флоренції, Італія); Холмське Євангеліє XIII ст. (оригінал у Москві, Росія); Лавришівське Євангеліє XIV ст. (оригінал у Кракові, Польща); Реймське Євангеліє. Конволют XI ст., XIV ст. (оригінал у Реймсі, Франція); Віденський Октоїх XIII ст. (оригінал у Відні, Австрія); Молитовник Гертруди X-XI ст. (оригінал зберігається у місті Чівідале, Італія); Молитовник князя Володимира XIV ст (оригінал зберігається у Нью-Йорку, США); Галицько-Волинське Євангеліє XII століття (зберігається у фондовій колекції російської Державної Третьяковської галереї); Дубенське Євангеліє XVI століття ( зберігається в російській державній бібліотеці); Турівське Євангеліє (зберігається у Вільнюсі, в Центральній бібліотеці Академії наук Литви).

Ініціатори відтворення стародавніх манускриптів зізнаються: навіть отримати доступ до старовинних творів, не те щоб їх повернути фізично - надто важко.

"Жодна країна їх не віддасть. От наприклад, є Римське Євангеліє, що походить з бібліотеки Ярослава Мудрого, можливо єдина вціліла книга... Це ж безцінний скарб з 11 століття!", - розповідає Ганна Горобець.

"Рукопис - це одиничний такий твір. Якщо в стародруках ми можемо мати кілька примірників, що збереглися, то рукопис створювався в єдиному примірнику. І тому кожна пам'ятка сама по собі унікальна: для історії держави, як пам'ятка української мови, літератури, культури", - коментує Людмила Гнатенко, кураторка проєкту.

Реєстр творів є у вільному доступі - на сайті “Українська рукописна книга”. Там можна легко знайти та прочитати факсимільні копії унікальних давніх книг.

Проєкт видавництва "Горобець" реалізовується за підтримки Українського культурного фонду.

Як розповіли ініціатори проєкту, в межах співпраці з УКФ заплановане його масштабування, а саме - доповнити Базу даних українських рукописних книг з XI по XVI ст., додавши до реєстру метадані ще 400 нових рукописів. Базу даних буде представлено на сайті "Українська рукописна книга".

Це надасть можливість вченим інших країн, особливо славістам, мати доступ до неї з будь-якого куточку світу, а також додадасть вагомих аргументів українській культурній дипломатії. До Бази даних української рукописної книги з XI по XVI ст. матимуть доступ маломобільні (інклюзивні) категорії населення.





