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Головна Культура Сапковський назвав дату виходу останньої книги із циклу "Відьмак"

Сапковський назвав дату виходу останньої книги із циклу "Відьмак"

Марія Науменко
19 жовтня, 2024 субота
19:34
Культура Відьмак

У п'ятницю, 18 жовтня, польський письменник Анджей Сапковський повідомив, що його нова книга про Відьмака вийде у Польщі 1 грудня 2024 року

Зміст

Про це інформує журнал Nowa Fantastyka.

Згідно з повідомленням, журнал Nowa Fantastyka опублікує перший розділ книги у своєму наступному номері 22 листопада.

Наразі немає інформації про дати виходу книги в інших країнах. Її назву також поки не розголошують.

В інтерв'ю виданню Gry Online Сапковський пояснив причину.

"Що стосується мене, я б не робив з цього таємниці, але мій видавець категорично не хоче, щоб я говорив про це більше з маркетингових міркувань, тому те, що я можу і не можу сказати, заборонено ембарго", - наголосив письменник.

Довідково: Серія книг "Відьмак" Анджея Сапковського розповідає про пригоди Геральта з Ривії, мутанта-мисливця на чудовиськ, відомого як Відьмак.

Перше оповідання побачило світ у 1986 році, а останній роман був опублікований у 2013.

  • У травні стримінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер четвертого сезону "Відьмака", у якому у ролі Ґеральта з Рівії вперше можна побачити Ліама Гемсворта.
Теги:
Світ
Польща
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