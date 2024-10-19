Сапковський назвав дату виходу останньої книги із циклу "Відьмак"

Про це інформує журнал Nowa Fantastyka.

Згідно з повідомленням, журнал Nowa Fantastyka опублікує перший розділ книги у своєму наступному номері 22 листопада.

Наразі немає інформації про дати виходу книги в інших країнах. Її назву також поки не розголошують.

В інтерв'ю виданню Gry Online Сапковський пояснив причину.

"Що стосується мене, я б не робив з цього таємниці, але мій видавець категорично не хоче, щоб я говорив про це більше з маркетингових міркувань, тому те, що я можу і не можу сказати, заборонено ембарго", - наголосив письменник.

Довідково: Серія книг "Відьмак" Анджея Сапковського розповідає про пригоди Геральта з Ривії, мутанта-мисливця на чудовиськ, відомого як Відьмак.

Перше оповідання побачило світ у 1986 році, а останній роман був опублікований у 2013.