З'явився трейлер 4-го сезону "Відьмака" з Ліамом Гемсвортом в головній ролі
Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер четвертого сезону "Відьмака", у якому у ролі Ґеральта з Рівії вперше можна побачити Ліама Гемсворта
Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі Netflix.
На ньому можна побачити австралійського актора Ліама Гемсворта у ролі Ґеральта з Рівії. Він замінив англійського актора Генрі Кавілла, який виконував цю роль у попередніх трьох сезонах.
"Подорож триває. Ось ваш перший погляд на Ліама Гемсворта в ролі Ґеральта з Рівії", - йдеться в описі.
Що відомо про серіал "Відьмак"
"Відьмак" - це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.
Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Йеннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.
29 червня 2023 року стартував третій сезон серіалу "Відьмак" - останній, в якому головну роль зіграв Генрі Кавілл. У жовтні 2022-го британський актор оголосив, що покидає роль Геральта. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.
Актор не пояснював причин відмови грати у серіалі далі. Утім режисер серіалу Марк Йобст зізнався, що Кавілл пішов з проєкту через виснаження, адже не використовував дублерів і все виконував сам.
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