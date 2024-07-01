Сенцов презентував у Чехії свій фільм про війну "Реал" і зустрівся з президентом Павлом

Про це чеський президент написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Український режисер, колишній в'язень Кремля, лауреат премії Сахарова та військовий. Олег Сенцов презентує у Карлових Варах свій документальний фільм "Реал", знятий на основі власних фронтових зйомок під час російської агресії в Україні", - написав очільник держави.

Він зазначив, що Сенцов був на полі бою вже наступного дня після початку повномасштабного вторгнення російських військ. За словами Павла, український режисер прибув до Карлових Варів, щоб презентувати свій фільм, а з кінофестивалю він прямує одразу на передову.

"Я ще більше ціную сьогоднішню зустріч", - наголосив президент Чеської Республіки.