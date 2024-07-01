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Сенцов презентував у Чехії свій фільм про війну "Реал" і зустрівся з президентом Павлом

1 липня, 2024 понедiлок
07:09
Культура У Чехії відбулась прем'єра фільму Олега Сенцова "Реал"

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов, який нині боронить Україну на фронті, у чеських Карлових Варах презентував свій фільм про війну "Реал", зустрівшись після прем'єри з президентом Чеської Республіки Петром Павлом

Зміст

Про це чеський президент написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Український режисер, колишній в'язень Кремля, лауреат премії Сахарова та військовий. Олег Сенцов презентує у Карлових Варах свій документальний фільм "Реал", знятий на основі власних фронтових зйомок під час російської агресії в Україні", - написав очільник держави.

Він зазначив, що Сенцов був на полі бою вже наступного дня після початку повномасштабного вторгнення російських військ. За словами Павла, український режисер прибув до Карлових Варів, щоб презентувати свій фільм, а з кінофестивалю він прямує одразу на передову.

"Я ще більше ціную сьогоднішню зустріч", - наголосив президент Чеської Республіки.

  • 29 травня повідомлялось, що премʼєра фільму "Реал" Сенцова відбудеться у Чехії.

Теги:
Світ
Кіно
Україна
Росія
Чехія
Війна з Росією
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