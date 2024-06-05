Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Сергій Жадан у вересні випустить нову збірку оповідань

Сергій Жадан у вересні випустить нову збірку оповідань

5 червня, 2024 середа
11:32
Культура На фото Сергій Жадан

Український письменник, соліст гурту "Жадан і Собаки" та громадський діяч Сергій Жадан анонсував вихід нової прозової книжки, оповідання до якої написав протягом останніх місяців

Зміст

Про це він повідомив у facebook.

Український поет і письменник Сергій Жадан поділився, що завершив і передав до друку новий рукопис. Це буде збірка оповідань, написаних автором протягом останнього часу.

"Віддав видавцям рукопис нової книжки. Оповідання, написані останніми місяцями. Чекайте у вересні. Дякую, що читаєте", - написав Жадан.

На сьогодні останнім виданим прозовим твором письменника є роман "Інтернат", що вийшов у 2017 році. Після нього були видані 4 поетичні збірки у 2018, 2020, 2021 та 2023 роках: "Антена", "Список кораблів: Нові вірші, 2018—2019", "Псалом авіації" та "Скрипниківка".

У коментарях Жадан уточнив, що книжка побачить світ у видавництві Meridian Czernowitz.

Сергій Жадан - автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград" (екранізацією якого є фільм "Дике поле"), "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри" та інших.


 

Теги:
Сергій Жадан
Читайте також:
мобілізація
3 червня, 2024 понедiлок
Держава має відповісти, де чоловік потрібніший - на оборонному підприємстві, з автоматом на фронті чи у Glovo, Favbet і цирку, - нардеп Гончаренко
фільм з Двейном Джонсоном і Олександром Усиком
4 червня, 2024 вiвторок
"Не зламай мою щелепу, чемпіоне": Двейн Джонсон і Олександр Усик зустрінуться в рингу на зйомках "Розгромної машини"
Олександр Дубінський
4 червня, 2024 вiвторок
"Почуємо багато цікавого": у ДБР заявили, що розслідування справи Дубінського про держзраду на завершальному етапі
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
5 червня
13:54
Гауляйтер Євген Балицький
Київська компанія, авто, літаки і підприємства у Мелітополі: Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн
13:47
Посадовцю КМДА повідомили про підозру у вимаганні хабарів від київських перевізників
13:32
У Харкові остаточно розібрали постамент пам’ятника Пушкіну
13:27
Новини компаній
"Мамазліт під Вітряками": у Києві відбувся один з найбільших сімейних фестивалів
13:21
Міністерство фінансів України
Мінфін запустив сайт матриці реформ: що вона передбачає
13:21
Верховна Рада
Парламент зняв з розгляду законопроєкти про Військову поліцію
13:05
На Одещині масове отруєння після відвідин кафе: 8 дітей звернулися до лікарні
13:04
Каньє Вест
Ексасистентка Каньє Веста звинуватила його в домаганнях, репер назвав її поведінку розпусною
12:54
Ексклюзив
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
12:48
На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав ворогу послабити оборону українських захисників
12:47
Донеччина
РФ зранку атакувала Північне та Селидове: загинула людина, 5 поранених
12:34
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
У Мінреінтеграції обіцяють відтермінувати взяття на облік для 17-річних українців, які перебувають за кордоном
12:33
У Кракові на курган Костюшка повернули прапор України, який напередодні зняв проросійський депутат
12:21
Володимир Путін
Російський диктатор Путін носить бронежилет 5 років, - Юсов
12:16
Володимир Зеленський
Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок, - КМІС
11:51
ЗСУ
Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на 7 напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки
11:39
електроенергія
Дефіцит протягом дня і ліміти споживання для всіх областей: ситуація в енергосистемі на 5 червня
11:34
москва, кремль
Гуляв по Москві у світшоті з гербом та прапором України: суд у РФ оштрафував іранця
11:32
Підрив Каховської ГЕС
Перша річниця катастрофи: підрив Каховської ГЕС, наслідки цього та що зараз із територією водосховища
11:27
У Сінгапурі оголосили, хто представлятиме країну на Саміті миру
11:26
Ексклюзив
Ситуація починає змінюватися: Згурець пояснив про, що свідчить запуск американцями міжконтинентальної балістичної ракети
11:22
Байден прибув до Франції
Байден прибув із візитом до Франції
11:21
Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
11:17
Гострі картузи
Netflix підтвердив, що зніме повнометражний фільм за серіалом "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі
11:06
Огляд
світ, міжнародний огляд
У США не знають, як закінчиться війна, а Україна об’єднала політиків перед виборами до Європарламенту. Акценти світових ЗМІ 5 червня
11:05
Огляд
Карта. Крим _0506
Карта бойових дій за період 29 травня – 5 червня: російський наступ загальмував, а ЗСУ готують блокаду Криму
11:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 червня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
10:49
Енергосистема, електроенергія, обстріли
В Укренерго прогнозують триваліші відключення світла 5 червня: причина
10:42
поліція
У Херсоні жінка вкусила поліцейського, який разом з ТЦК перевіряв документи її сина
10:39
Оновлено
Посольство США в Україні
Чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїжджати з України: у ДПСУ пояснили причини заборони
10:38
СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка коригувала удари по позиціях Сил оборони на Дніпропетровщині
10:28
Ексклюзив
медична евакуація
Війна роботів: у 3-й штурмовій бригаді розповіли про інноваційні методи знищення ворога
10:11
санкції проти РФ
США назвали умовою надання Україні кредиту $50 млрд безстрокові санкції ЄС проти Росії, - FT
10:05
Зеленський і Макрон
Зеленський та Макрон зустрінуться 7 червня у Парижі
09:43
На фото: Логотип Євробачення-2024
Організатори Євробачення розпочали незалежне розслідування після низки скарг про загрозливу атмосферу на шоу, - ЗМІ
09:26
застосунок Дія
У Дії запустили посвідчення ветерана
09:21
Владислав Сіренко
Чотири нокдауни та нокаут: український важковаговик яскраво переміг американця
09:20
обстріл, ППО
У Росії заявили про нібито роботу ППО у Білгородській, Курській та Воронезькій областях
08:51
паспорт РФ
Окупанти на Луганщині визнаватимуть іноземцями українців, які до кінця року не отримають громадянство РФ, - ОВА
08:43
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перекидають у Бердянськ переважно нову техніку, - заступник голови райради
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV