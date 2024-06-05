Сергій Жадан у вересні випустить нову збірку оповідань
Український письменник, соліст гурту "Жадан і Собаки" та громадський діяч Сергій Жадан анонсував вихід нової прозової книжки, оповідання до якої написав протягом останніх місяців
Про це він повідомив у facebook.
Український поет і письменник Сергій Жадан поділився, що завершив і передав до друку новий рукопис. Це буде збірка оповідань, написаних автором протягом останнього часу.
"Віддав видавцям рукопис нової книжки. Оповідання, написані останніми місяцями. Чекайте у вересні. Дякую, що читаєте", - написав Жадан.
На сьогодні останнім виданим прозовим твором письменника є роман "Інтернат", що вийшов у 2017 році. Після нього були видані 4 поетичні збірки у 2018, 2020, 2021 та 2023 роках: "Антена", "Список кораблів: Нові вірші, 2018—2019", "Псалом авіації" та "Скрипниківка".
У коментарях Жадан уточнив, що книжка побачить світ у видавництві Meridian Czernowitz.
Сергій Жадан - автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград" (екранізацією якого є фільм "Дике поле"), "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри" та інших.
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