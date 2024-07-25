Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина зворушливим відео розповіли, що чекають на дитину
Український ведучий Володимир Остапчук та продюсерка й журналістка Катерина Полтавська показали домашнє відео та оголосили, що чекають на першу спільну дитину
Відео вони оприлюднили в instagram.
24-річна продюсерка та журналістка Катерина Остапчук та 39-річний шоумен і ведучий Володимир Остапчук, які у березні 2024 року офіційно одружилися, поділилися радісною новиною. Подружжя чекає на дитину.
У затишному домашньому відео Катерина зʼявилася в обтислому ромпері, який підкреслив її округлий животик.
"Baby Ostapchuk is coming (Малюк Остапчук на підході, - ред.)", - підписав відео Володимир.
Для продюсерки це буде перша дитина. Шоумен має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко: 11-річну доньку Емілію та 6-річного сина Евана. Діти з матірʼю проживають за кордоном.
Для Володимира шлюб з Катериною став третім.
Що відомо про стосунки Катерини та Володимира Остапчука
У вересні 2022 року почали ширитись чутки, що ведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріускою Христиною Горняк. Вони одружилися у жовтні 2020 року, за рік після знайомства.
Згодом стало відомо, що 38-річний Остапчук більше не самотній. Тривалий час він приховував нову обраницю. Утім у ЗМІ ходила інформація, що нею є 22-річна продюсерка та журналістка Катерина Полтавська. Сама Полтавська розповідала, що вони познайомилися у соцмережі. Уже після другого побачення вони стали жити разом. Спершу вони жили у квартирі, де Остапчук мешкав з колишньою дружиною Христиною Горняк, а згодом з’їхали на орендовану.
У лютому Остапчук поширив неоднозначне повідомлення в Instagram з центру надання адмінпослуг "Готово". У ньому, зокрема, можна і укласти шлюб за добу.
У квітні Володимир нарешті виклав спільне фото з обраницею, підтвердивши, що це Катерина. Тоді ж у своєму шоу він розповів про неї. Зокрема він зізнався, що між ними різниця 16 років, а також розповів інтимні подробиці про кохану: у Катерини Володимир перший чоловік.
Катя у себе в соцмережах отримувала багато запитань про особисте життя. Відповідаючи на одне з ним, вона зізналась, як її батьки поставились до її коханого та великої різниці у віці.
Цікаво, що нині, як поділилась Катерина, триває 9-й місяць їхнього роману, отже стосунки між ведучим та його 22-річною коханою розпочалися в жовтні 2022 року.
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