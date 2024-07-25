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Головна Культура Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина зворушливим відео розповіли, що чекають на дитину

Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина зворушливим відео розповіли, що чекають на дитину

Дар'я Тарасова
25 липня, 2024 четвер
12:18
Культура Володимир і Катерина Остапчуки

Український ведучий Володимир Остапчук та продюсерка й журналістка Катерина Полтавська показали домашнє відео та оголосили, що чекають на першу спільну дитину

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Відео вони оприлюднили в instagram.

24-річна продюсерка та журналістка Катерина Остапчук та 39-річний шоумен і ведучий Володимир Остапчук, які у березні 2024 року офіційно одружилися, поділилися радісною новиною. Подружжя чекає на дитину.

У затишному домашньому відео Катерина зʼявилася в обтислому ромпері, який підкреслив її округлий животик.

"Baby Ostapchuk is coming (Малюк Остапчук на підході, - ред.)", - підписав відео Володимир.

Для продюсерки це буде перша дитина. Шоумен має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко: 11-річну доньку Емілію та 6-річного сина Евана. Діти з матірʼю проживають за кордоном.

Для Володимира шлюб з Катериною став третім.

Що відомо про стосунки Катерини та Володимира Остапчука

У вересні 2022 року почали ширитись чутки, що ведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріускою Христиною Горняк. Вони одружилися у жовтні 2020 року, за рік після знайомства.

Згодом стало відомо, що 38-річний Остапчук більше не самотній. Тривалий час він приховував нову обраницю. Утім у ЗМІ ходила інформація, що нею є 22-річна продюсерка та журналістка Катерина Полтавська. Сама Полтавська розповідала, що вони познайомилися у соцмережі. Уже після другого побачення вони стали жити разом. Спершу вони жили у квартирі, де Остапчук мешкав з колишньою дружиною Христиною Горняк, а згодом з’їхали на орендовану.

У лютому Остапчук поширив неоднозначне повідомлення в Instagram з центру надання адмінпослуг "Готово". У ньому, зокрема, можна і укласти шлюб за добу.

У квітні Володимир нарешті виклав спільне фото з обраницею, підтвердивши, що це Катерина. Тоді ж у своєму шоу він розповів про неї. Зокрема він зізнався, що між ними різниця 16 років, а також розповів інтимні подробиці про кохану: у Катерини Володимир перший чоловік.

Катя у себе в соцмережах отримувала багато запитань про особисте життя. Відповідаючи на одне з ним, вона зізналась, як її батьки поставились до її коханого та великої різниці у віці.

Цікаво, що нині, як поділилась Катерина, триває 9-й місяць їхнього роману, отже стосунки між ведучим та його 22-річною коханою розпочалися в жовтні 2022 року.


 

Теги:
Шоу-бізнес
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