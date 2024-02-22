Швеція розкрила подробиці заходів під час Євробачення-2024

Інформація про це зʼявилась на офіційному сайті Євробачення.

Південне шведське місто Мальме, яке цього року прийматиме пісенний конкурс "Євробачення", оприлюднило план заходів, які триватимуть з 4 по 11 травня. Півфінали та гранд-фінал проходитиме у Malmö Arena, що розташована поруч із залізничною станцією Hyllie. Але окрім самого конкурсу, паралельно відбуватиметься ціла низка заходів у всьому місті.

Офіційна фан-зона Eurovision Village буде розташована в Folkets Park (Народному парку), EuroClub пройде у Malmö Live Congress, а вечірка Grand Final Party у Concert Hall, що супроводжуватиметься жвавою програмою на Вулиці Євробачення. Усі локації будуть розташовані таким чином, що до них буде легко дістатися громадським транспортом, велосипедом чи пішки.

Фото: eurovision.tv

"Ми в Мальме сподіваємося прийняти сотні тисяч гостей у нашому місті, і ми разом організовуємо це колективне свято. Тепер настав час показати наше креативне та сміливе місто", — поділилась керівна директорка City Host Event Карін Карлссон.

Музичний лайнап буде різноманітним: як мейнстримні, так і нішеві жанри, що презентує як Мальме, так і Швецію. Будуть стаціонарні сцени, пересувні майданчики, запланована співпраця з місцевими організаціями та організаторами із залученням як міських закладів культури, так і незалежних культурних сцен.

"Ми дуже чекаємо тижня Євробачення в Мальме. Усі події в місті ідеально доповнюють подію на Malmö Arena", — зазначила виконавча продюсерка Євробачення-2024 на SVT Ебба Адіельссон.

У Eurovision Village у Folkets Park виступатимуть як відомі "імена Євробачення", так і інші виконавці. Буде кілька зон для активного відпочинку та спілкування. Незалежні культурні заклади та заклади харчування парку матимуть власні програми та сприятимуть яскравому загальному досвіду.

Фото: eurovision.tv

Популярна у Мальме пішохідна вулиця Фріїсгатан стане Вулицею Євробачення – жвавою ділянкою між станцією Тріангельн і Eurovision Village. Тут, за словами організаторів розмісять "музичні сюрпризи" та їжу з усього міста та світу.

Фото: eurovision.tv

У Malmö Live Congress та Concert Hall проходитимуть вечірки під час пісенного конкурсу "Євробачення". Тут відбудеться церемонія відкриття та завершальна фінальна вечірка з веселою програмою між ними.

У Malmö Live також буде бірюзовий хідник зірок і Євроклуб.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.