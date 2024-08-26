Сід Вілсон з гурту Slipknot потрапив до лікарні з серйозними опіками
Американський музикант, учасник гуртів Slipknot і AMPT Сід Вілсон отримав опіки обличчя та рук, розпалюючи багаття на своїй фермі
Про це він розповів в instagram.
47-річний американський музикант гурту Slipknot Сід Вілсон, відомий також як DJ Starscream, заявив, що перебуває нині в лікарні через серйозні опіки, які він отримав унаслідок "вибуху" багаття на фермі. Музикант записав відео з лікарняного ліжка.
"У мене на обличчі стався вибух. Зі мною все гаразд, я одужаю. Але я отримав серйозні опіки обличчя та рук", - поділився Сід Вілсон.
Музикант сказав, що йому зробили рентген грудної клітини, щоб переконатися, що він не вдихнув полум'я від вогню.
Вілсон показав обпалені брови, вуса, рот і руки з пухирями.
Попри це, він все ще планує з’явитися на виступі Slipknot на фестивалі Rocklahoma в Оклахомі наступних вихідних.
"Зі мною все буде добре, друзі. Мене не хвилює, чого це вимагатиме, але я побачу вас у турі", — сказав артист.
Вілсон уточнив, що його переводять до спеціалізованого закладу, де він буде в надійних руках. Вілсон також пояснив, що отримав опіки від багаття, яке він розпалював на своїй фермі минулої ночі.
У заяві Slipknot йдеться, що Вілсон одужує разом зі своєю сім'єю і приєднається до музикантів в Оклахомі.
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