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Головна Культура Сила "Бучі" і шарм "Емілії Перес": що подивитися на вихідних
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Сила "Бучі" і шарм "Емілії Перес": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
8 листопада, 2024 п'ятниця
19:16
Культура Емілія Перес

Від художньої драми про сучасний реальний подвиг громадянина Казахстану в Україні до музичного трилера, висунутого від Франції на "Оскар" 

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Буча"

У кінотеатрах з 7 листопада

Буча

Воєнна драма режисера  за сценарієм Олександра Щура, в основу якої покладена  реальна історія громадянина Казахстану, волонтера та правозахисника з литовським та українським корінням Костянтина Гудаускаса, що у 2019 році переїхав жити в Україну, отримавши тут політичний притулок. Навесні 2022 року цей чоловік, ризикуючи життям, врятував понад 200 людей з окупованих рашистами міст та сіл на Київщині. Стрічка не лише про сутність рашизму та реалії цієї війни, а й про силу духа окремої людини. 

Для режисера Станіслава Тіунова фільм - дебют на великому екрані. Творці намагалися зробити стрічку максимально реалістичною, використавши при створенні діалогів перехоплені українськими спецслужбами розмови росіян та водночас намагаючись уникнути моментів, які могли б повторно травмувати українців. Однак зазнали на етапі створення стрічки чимало критики, що втім цілком логічно, коли йдеться про художнє, а не документальне кіно на дуже болючу в час активної фази війни тему. Але фільм вийшов. Упродовж двох місяців Тіунов та Щур презентували його у США, а також влаштували спеціальний показ у Бучі для тих, кого врятував прототип головного героя, справжній Костянтин Гудаускас. До речі, місяць тому Гудаускас, доставляли технічні засоби українським військовим на лінії фронту, пережив атаку російського дрона. Життя чоловіка та життя його колеги врятував РЕБ. На сторінці волонтера  у профілі під його іменем стоїть гасло "Мета – це основа. Ціль змінює людину. Масштаб мети визначає масштаб людини".

"Більшість життя він прожив у Казахстані, - анонсують фільм. - Переїхавши біженцем до Бучі, що у передмісті Києва, Костянтин розраховував на спокійне тихе життя. Все змінило вторгнення росіян. Казахський паспорт допоміг чоловіку вільно перетинати блокпости російських окупантів, тож він скористався цим, аби вивезти якомога більше людей у вільну Україну".

У головних ролях Цезарій Лукашевич, Вячеслав Довженко, Анастасія Нестеренко, Артемій Єгоров, Олександр Печериця

 

"Емілія Перес"

У кінотеатрах з 7 листопада

Емілія Перес

Кримінальний трилер, мюзикл та комедія 72-річного режисера Жака Одіяра, який здобув вже майже всі престижні кінонагороди в Європі, за книгою Бориса Разона. Музику та пісні до фільму написали Клеман Дюколь і співачка Камілла, а хореографією займався бельгієць Деміен Джале, у доробку якого постановка понад 30 вистав. Прем’єрний показ відбувся у межах Канського кінофестивалю, де чотири головних акторки стрічки розділили нагороду за найкращу жіночу роль, а сам фільм отримав приз журі, відзнаку за найкращу музику та був висунутий від Франції на премію "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний фільм".

В основі сюжету адвокатка Ріта, яка працює в компанії, що через любов до великих грошей часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Якось її за наказом лідера наркокартелю Манітаса викрадають. Причина -  лідер наркокартелю вирішив піти з кримінального світу і придумав шлях - стати жінкою. Перед Ритою ставлять завдання знайти найкращих хірургів, а також спланувати інсценізацію "смерті" Манітаса. Однак на цьому взаємини з Манітасом не завершуються.

У головних ролях Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пас, Карла Софія Ґаскон. 

 

"Банк в облозі"

На Netflix з 8 листопада

Банк в облозі

Захопливий 5-серійний іспанський серіал, заснований на реальних подіях, коли озброєні люди напали на центральний банк Барселони та взяли в заручники понад 200 людей. Те, що спочатку виглядало як пограбування, у підсумку проявило політичні мотиви.

Саме ось ці справжні мотиви намагається - за сюжетом -  дізнатися журналістка, перш ніж нападників заарештують. Відтак глядач з головою поринає в атмосферау Іспанії у 80-х роках ХХ століття, стає свідком політичних ігор та інтриг, корупції у владі та інших несимпатичних явищ, що існували (та й існують) не тільки серед іспанських очільників. Про серіал пишуть, що він тримає у напрузі від і до.

У головних ролях Міґель Ерран, Марія Педраса й Овік Кеучкерян 

 

"Єллоустоун" ( 5 сезон, 2 частина)

На Paramount+ з 10 листопада

Єллоустоун

Мегапопулярний американський драматичний телесеріал, який створив Тейлор Шерідан та Джон Лінсон. У цьому неовестерні -  історія родини Даттонів, які керують найбільшим ранчо у Сполучених Штатах. Тут є усе - нерозкриті вбивства, зради, незагоєні рани і постійна війна за владу і за впливи - з містом, яке росте, з індіанською резервацією та першим в Америці національним парком. Цікаво, що 5 сезон серіалу став одним із найобговорюваніших телевізійних подій року. Як те, що в 2 частині цього сезону в образі головного героя серіалу Джона Даттона глядач уже не побачить Кевіна Костнера: актор залишив зйомки в цьому серіал. Своє остаточне рішення він озвучив 20 червня цього року. серіал отримає своє завершення, але втім, після цього ми можемо чекати сиквелу, який розробляється разом із відомим актором Меттью МакКонахі.

У ролях Меттью МакКонахі, Люк Граймс, Келлі Рейлі, Вес Бентлі та ін.

 

"Кодове ім'я "Червоний""

У кінотеатрах з 7 листопада

Кодове ім'я

Фентезійний бойовик та комедія режисера Джейка Кездана, у доробку якого 24 режисованих та 27 продюсованих фільмів. Стрічка, яка провістує, що Різдво цього року святкуватимемо швидше, а відтак міх з тематичними фільмами розв'язався. Хоча фільм, як пишуть про нього, не стільки різдвяний як антиріздвяний - з бойовиськами, подекуди геть негречними жартами тощо. Сценарій до стрічки написали разом Кріс Морган та Гірам Гарсіа, які разом працювали над франшизою "Форсаж". Зйомки тривали в Атланті з жовтня 2022 по лютий 2023 року. Загальний бюджет склав $250 млн., з яких $50 млн. пішло на гонорар виконавцю однієї з головних ролей Двейну Джонсону.

Отож "Від Різдва до Різдва той, кого звикли називати Святим Миколаєм, живе на Північному полюсі та тренується аби не втратити форму, бо дбає про майбутній святковий сезон. Викрадення Миколая стало несподіванкою для усіх його колег та співробітників. Аби якнайшвидше знайти боса, Каллум Дріфт має поєднати зусилля з Джеком О’Меллі . Джек ніколи не був чемним хлопчиком, а нині то й взагалі відомий як мисливець за головами. Але з ким тільки не співпрацюватимеш, аби врятувати Різдво".

 У головних ролях Двейн Джонсон, Кріс Еванс, Люсі Лю, Кірнан Шипка, Бонні Гант, Дж.К. Сіммонс

 

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