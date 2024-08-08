"Сила та міць у мені є": 67-річний Павло Зібров зізнався, чи готовий піти на фронт

Про це він сказав в інтервʼю "Апостроф Lime".

Український музикант Павло Зібров розповів, якою, на його думку, є головна роль артиста під час війни.

"Я пишаюся нашими артистами-захисниками, тими, хто відклав мікрофон та взяв до рук зброю. Поваги варті і ті знаменитості, які підтримують бойовий дух, їздять на передову до хлопців і дівчат, у шпиталі, організовують та беруть участь у концертах на підтримку, збирають кошти на всі потреби армії", - зазначив Зібров.

Артист уточнив, що кожен на своєму місці має робити все задля нашої перемоги.

"Головна роль артиста — бути потрібним глядачеві, воїнам, своїй державі, зробити все можливе задля перемоги як в тилу, так і на фронті", - наголосив він.

Він зізнався, що вражений свідомістю молодих артистів, "популяризацією української музики за кордоном, принциповою позицією щодо мови — українська або англійська".

"Варто згадати і артистів на Євробаченні — Kalush Orchestra, TVORCHI, Alyona Alyona і Jerry Heil зробили неймовірне. Це наша гордість", - сказав Зібров.

Він також поділився, що не виключає, що й сам піде на фронт.

"Я вже парубок дорослий, трошки за…але сила та міць у мені є і якщо буде потрібно — авжеж, я візьму у руки зброю і буду захищати свою родину та країну", - додав артист.



