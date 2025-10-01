Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами письменника Вакуленка та інших цивільних на Ізюмщині

Про це повідомила поліція Харківської області.

Слідчі завершили розслідування вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних мешканців Ізюмського району. До воєнних злочинів, за даними поліції, причетні командир роти, його заступник, командир взводу та кулеметник.

Усі вони уродженці Луганської області, служили в 4 роті 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ї загально військової армії Південного воєнного округу збройних сил РФ.

"Однією з жертв жорстоких злочинів окупантів став 49-річний український дитячий письменник Володимир Вакуленко. Військовослужбовці РФ пропонували йому співпрацю і намагалися примусити відмовитися від проукраїнської позиції та патріотичних поглядів. За це письменник поплатився життям: його били, катували, стріляли з пістолета по ногах, тримали в нелюдських умовах. В будинку, де він мешкав разом з батьком і неповнолітнім сином, проводили численні обшуки. Пізніше бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та вбили. За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього були зламані пальці на руці", - поінформували в поліції.

Поліція встановила причетність цих чотирьох військових незаконного збройного формування до катувань і вбивства ще двох мешканців Ізюмщини. У березні 2022 року військові Росії у лісовому масиві помітили двох чоловіків 50 та 75 років, які збирали шишки для розпалювання самовара. Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували й знущалися. Згодом, 50-річного чоловіка забили до смерті у лісосмузі, а 75-річного застрелили.

Ще в рамках досудового слідства правоохоронці встановили безпосередню причетність підозрюваних до вбивства 58-річного місцевого мешканця, який раніше проходив військову службу під час проведення АТО (ООС) на території Луганської та Донецької областей, його разом з іншими тримали у льоху, піддавали тортурам та розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову. Дивом вдалося врятуватися від загибелі від рук окупантів 56-річному чоловіку. З метою отримання відомостей, що цікавили ворога, протягом тижня до нього застосовували фізичне насилля, але потім чоловіка відпустили.

Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.