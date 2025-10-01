Зеленський надав звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

За час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам – українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей. 722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 – посмертно.

"Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності", - наголосив Зеленський.

Андрій Парубій - колишній спікер парламенту України, народний депутат України 6-го, 7-го, 8-го та 9-го скликань. 30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події.

Геннадій Афанасьєв - загиблий український військовий з Криму, колишній політв'язень Кремля, який створив програму реінтеграції ветеранів АТО власним коштом, є обличчям кримського спротиву та політв’язнів, яких досі утримують в російських в'язницях.

16-річний Степан Чубенко - активіст з Краматорська, якого у 2014 році вбили російські бойовики за проукраїнську позицію. Хлопець брав участь у марші УПА в місті Київ, також організовував проукраїнські мітинги у Краматорську, акції з протидії проведенню незаконного референдуму під час окупації міста проросійськими бойовиками.

Володимир Вакуленко — дитячий письменник, громадський діяч, лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, лауреат міжнародного конкурсу "Коронація слова", нагороджений відзнакою "Срібний тризуб" до 20-ліття Незалежності України за літературні досягнення. Посмертно отримав спецвідзнаку IPA Prix Voltaire 2023. У 2022 році під час окупації Ізюмського району Харківщини Володимира Вакуленка вбили окупанти. Його викрали у селі Капитолівка, поблизу міста Ізюм, наприкінці березня.

"Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні", - додав Зеленський.