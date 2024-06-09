Софія Андрухович представить у Києві свій новий роман "Катананхе" про родину з Оболоні

Про це письменниця розповіла в інтерв'ю Мирославі Барчук, що вийшло на Еспресо.

"Мені здається, що "Катананхе" виникло, в порівнянні з усіма моїми попередніми текстами, найменш заплановано. Це текст, який з одного боку я могла контролювати, може, більше, ніж попередні тексти, тому що читачі побачать, що він досить лаконічний, стрункий і мінімалістично виконаний. Але з іншого боку я не планувала його наперед, він виник з якоїсь цієї центральної колізії, яка мені здавалася просто цікавою та дотепною, і хотілось її розвинути, щоб побачити, як оця подія буде впливати на інших персонажів, як і хто буде поводитися, що з цього може вийти", - зазначила авторка.

"В процесі, коли я почала це писати, зрозуміла, що текст набагато серйозніший, ніж я хотіла його зробити, і що він розповідає про наслідки того, що ми переживаємо, про ті процеси, крізь які ми проходимо, про зміни, які в нас відбуваються, про страх і про біль, про втрату, про якісь найважливіші речі, але водночас про повернення до такого буденного, нормального життя", - додала Андрухович.

За словами ж Мирослави Барчук, це "надзвичайно психотерапевтичний текст і якийсь київський, такий міський, що до нього хочеться повертатися".

"Я вважаю, що ця книжка буде таким спалахом якогось світла в мороці", - сказала журналістка і телеведуча.

Про що і про кого новий роман "Катанахе" Софії Андрухович

Описані у творі події, а це вже четвертий роман письменниці, відбуваються після завершення війни з Росією.

Головні герої мешкають на Оболоні у Києві, добре знайомій письменниці, адже вона там постійно проживає.

"Вони живуть у звичайній київській багатоквартирній панельці, із заквітчаними клумбами перед під’їздами й тісними балконами, з яких літніми вечорами так приємно слухати місто й споглядати, як на нього опускається ніч. Вони - це Леся та Олекса, а також їхня донька-підлітка Тая і собака Діна. Їхнє життя теж здається звичайним, навіть банальним, аж поки у нього не вривається вихором надмірна пристрасть, яка загрожує зруйнувати та поховати під собою все - усталені звички, почуття одне до одного, ба навіть уявлення про самих себе", - йдеться в анотації на сайті видавництва.