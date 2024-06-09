Софія Андрухович представить у Києві свій новий роман "Катананхе" про родину з Оболоні
В понеділок, 10 червня 2024 року, у київському Театрі на Подолі відбудеться презентація роману Софії Андрухович під назвою "Катананхе"
Про це письменниця розповіла в інтерв'ю Мирославі Барчук, що вийшло на Еспресо.
"Мені здається, що "Катананхе" виникло, в порівнянні з усіма моїми попередніми текстами, найменш заплановано. Це текст, який з одного боку я могла контролювати, може, більше, ніж попередні тексти, тому що читачі побачать, що він досить лаконічний, стрункий і мінімалістично виконаний. Але з іншого боку я не планувала його наперед, він виник з якоїсь цієї центральної колізії, яка мені здавалася просто цікавою та дотепною, і хотілось її розвинути, щоб побачити, як оця подія буде впливати на інших персонажів, як і хто буде поводитися, що з цього може вийти", - зазначила авторка.
"В процесі, коли я почала це писати, зрозуміла, що текст набагато серйозніший, ніж я хотіла його зробити, і що він розповідає про наслідки того, що ми переживаємо, про ті процеси, крізь які ми проходимо, про зміни, які в нас відбуваються, про страх і про біль, про втрату, про якісь найважливіші речі, але водночас про повернення до такого буденного, нормального життя", - додала Андрухович.
За словами ж Мирослави Барчук, це "надзвичайно психотерапевтичний текст і якийсь київський, такий міський, що до нього хочеться повертатися".
"Я вважаю, що ця книжка буде таким спалахом якогось світла в мороці", - сказала журналістка і телеведуча.
Про що і про кого новий роман "Катанахе" Софії Андрухович
Описані у творі події, а це вже четвертий роман письменниці, відбуваються після завершення війни з Росією.
Головні герої мешкають на Оболоні у Києві, добре знайомій письменниці, адже вона там постійно проживає.
"Вони живуть у звичайній київській багатоквартирній панельці, із заквітчаними клумбами перед під’їздами й тісними балконами, з яких літніми вечорами так приємно слухати місто й споглядати, як на нього опускається ніч. Вони - це Леся та Олекса, а також їхня донька-підлітка Тая і собака Діна. Їхнє життя теж здається звичайним, навіть банальним, аж поки у нього не вривається вихором надмірна пристрасть, яка загрожує зруйнувати та поховати під собою все - усталені звички, почуття одне до одного, ба навіть уявлення про самих себе", - йдеться в анотації на сайті видавництва.
- На завтрашню презентацію можна буде потрапити шляхом придбання квитка. Усі отримані кошти, як наголошує письменниця, будуть передана волонтерському фонду письменника Андрія Любки, який займається автівками для ЗСУ.
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