Співачка Аліна Гросу стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку
Українська співачка Аліна Гросу, яка останні кілька років живе у США, отримала постійну дипломатичну посаду в Нью-Йорку
Про це вона повідомила в instagram.
29-річна українська співачка Аліна Гросу стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку на постійній основі. Як видно з оприлюдненого співачкою відео, цю новину озвучила під час концерту в Нью-Йорку голова дипломатичних відносин між Америкою та іншими країнами ООН.
Сама Гросу назвала честю таку можливість.
"Для мене це честь. Працюю і надалі заради того, щоб гідно представити Україну в світі. Радію, що отримала таку поважну місію саме після презентації мого нового україномовного альбому на концерті в Америці. Мені приємно, що відзначили мою роботу саме в такий спосіб", — поділилась Гросу.
Вона також відвідала низку дипломатичних заходів, де виконувала українські пісні.
"Вдячна меру Нью-Йорка Еріку Адамсу та всій його команді за запрошення. Для мене велика честь бути частиною цієї події. І я з великим задоволенням представляла нашу країну на цьому вечорі, а також продовжу це робити і далі", - додала артистка.
Вона поділилася, що під час заходу вони говорили про українських дітей, про важливість допомогти їм, та про українську культуру і її підтримку.
Зауважимо, що напередодні Аліна Гросу разом з Народною артисткою України Іриною Білик провела благодійний тур Америкою. В межах туру Аліна зустрілась з Героями, які вже отримали протезування.
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