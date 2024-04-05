Співачка Біллі Айліш додала 111 млн підписників в Instagram до списку близьких друзів
Американська співачка Біллі Айліш на один день додала всіх своїх підписників в Instagram до своєї групи "близьких друзів" для поширень сторіс
Про це пише Daily Mail.
Користувачі платформи соціальних мереж можуть ділитися контентом у своїх сторіс в Instagram або з усіма, або з вибраною групою людей зі списку близьких друзів. Мільйони шанувальників американської співачки Біллі Айліш 4 квітня були в захваті, побачивши, що вони опинились в її списку близьких друзів.
Артистка поділилася фотографією в сторіс із низькою роздільною здатністю руки на тлі нічного неба. Це сторіс було позначене як таке, яке можуть бачити лише близькі друзі.
Невдовзі фани Біллі почали ділитися в соцмережі Х своїм захопленням від того, що зірка додала їх в групу близьких друзів.
Вони також почали створювати меми з цього приводу.
Фото: скриншот з Х
Фото: скриншот з Х
Фото: скриншот з Х
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