Співачка Біллі Айліш додала 111 млн підписників в Instagram до списку близьких друзів

Про це пише Daily Mail.

Користувачі платформи соціальних мереж можуть ділитися контентом у своїх сторіс в Instagram або з усіма, або з вибраною групою людей зі списку близьких друзів. Мільйони шанувальників американської співачки Біллі Айліш 4 квітня були в захваті, побачивши, що вони опинились в її списку близьких друзів.

Артистка поділилася фотографією в сторіс із низькою роздільною здатністю руки на тлі нічного неба. Це сторіс було позначене як таке, яке можуть бачити лише близькі друзі.

Невдовзі фани Біллі почали ділитися в соцмережі Х своїм захопленням від того, що зірка додала їх в групу близьких друзів.

Вони також почали створювати меми з цього приводу.

Фото: скриншот з Х

Фото: скриншот з Х

Фото: скриншот з Х