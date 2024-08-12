Співачка Гвен Стефані отримала травму і скасувала концерт у США

Про це пише Hello Magazine.

10 серпня 54-річна американська співачка Гвен Стефані повідомила, що змушена скасувати свій майбутній виступ в Атлантік-Сіті 17 серпня. Вона пояснила своє рішення травмою, подробиць про яку не надала. Артистка зазначила, що концерт буде перенесений на іншу дату, яка поки не оголошена.

"Через нещодавню травму та після консультації з моїми лікарями мені повідомили, що я не зможу виступати 17 серпня на фестивалі Hard Rock Live на Etess Arena в Атлантік-Сіті. Мені дуже шкода, і ми плануємо перенести шоу якомога швидше. Ticketmaster надішле власникам квитків електронний лист, щойно буде оголошено про нове шоу. Поточні квитки будуть дійсні на нову дату", - написала співачка в сторіс в instagram.

Наразі на сайті Гвен Стефані зазначено, що її наступний виступ запланований на трохи більше ніж через місяць, 20 вересня. Зірка виступить на музичному фестивалі iHeartRadio у Лас-Вегасі разом із такими виконавцями, як Каміла Кабелло, Дуа Ліпа, Paramore та іншими.



