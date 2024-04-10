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Головна Культура Співачка Приходько пояснила, що іноді публічно спілкується російською, щоб підтримати російськомовних шанувальників

Співачка Приходько пояснила, що іноді публічно спілкується російською, щоб підтримати російськомовних шанувальників

10 квітня, 2024 середа
12:48
Культура На фото: Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько заявила, що використовує російську мову у своїх соцмережах, щоб у такий спосіб підтримати тих, хто лише вчить українську

Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".

Українська артистка Анастасія Приходько відповіла, чому періодично використовує у своїх соцмережах російську мову. За словами співачки, у такий спосіб вона висловлює підтримку тим українцям, які лише вчать державну мову.

"Це нормально зараз. Я поважаю людей, які вивчають українську мову, їм важко", - заявила Приходько.

Вона уточнила, що робить це з думкою про внутрішньо переміщених українців, які більшу частину життя спілкувалися російською мовою.

"Я це роблю, тому що поважаю людей, які приїхали і можуть спиратися на своїх артистів, яких вони також підтримували. Вони мають паспорт України, вони громадяни Україні, і всі ми до цього прийдемо. Я не володіла українською мовою до 2014 року взагалі. Якщо передивитися мої інтервʼю, я навіть двох слів не могла звʼязати. Але мене ніхто не цькував, мене підтримували", - наголосила співачка.

За словами Приходько, у такий спосіб вона віддячує своїй аудиторії, яка завжди була з нею.

"Те ж саме я роблю, тому що мене підтримувала моя аудиторія, яка допомагає мені, яка робить все для того, щоб я працювала: ходить на мої концерти, купує квитки. Тому я не можу дозволити собі покинути їх і казати їм "переходьте", "чому ви не державною" тощо. Ці люди на це не заслуговують. Дуже багато болю зараз. Тому я за те, щоб підтримувати одне одного і допомагати одне одному, навіть в таких ситуаціях, коли це зараз дуже обурливо, це різко. Але хтось має це робити – підтримувати і тих, і тих", – зазначила артистка.

Вона впевнена, що російськомовні люди надихнуться прикладом і перейдуть на українську. Співачка додала, що не слід всіх "гнати" до української мови, "щоб не злякати".
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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