Співачка Приходько пояснила, що іноді публічно спілкується російською, щоб підтримати російськомовних шанувальників

Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".

Українська артистка Анастасія Приходько відповіла, чому періодично використовує у своїх соцмережах російську мову. За словами співачки, у такий спосіб вона висловлює підтримку тим українцям, які лише вчать державну мову.

"Це нормально зараз. Я поважаю людей, які вивчають українську мову, їм важко", - заявила Приходько.

Вона уточнила, що робить це з думкою про внутрішньо переміщених українців, які більшу частину життя спілкувалися російською мовою.

"Я це роблю, тому що поважаю людей, які приїхали і можуть спиратися на своїх артистів, яких вони також підтримували. Вони мають паспорт України, вони громадяни Україні, і всі ми до цього прийдемо. Я не володіла українською мовою до 2014 року взагалі. Якщо передивитися мої інтервʼю, я навіть двох слів не могла звʼязати. Але мене ніхто не цькував, мене підтримували", - наголосила співачка.

За словами Приходько, у такий спосіб вона віддячує своїй аудиторії, яка завжди була з нею.

"Те ж саме я роблю, тому що мене підтримувала моя аудиторія, яка допомагає мені, яка робить все для того, щоб я працювала: ходить на мої концерти, купує квитки. Тому я не можу дозволити собі покинути їх і казати їм "переходьте", "чому ви не державною" тощо. Ці люди на це не заслуговують. Дуже багато болю зараз. Тому я за те, щоб підтримувати одне одного і допомагати одне одному, навіть в таких ситуаціях, коли це зараз дуже обурливо, це різко. Але хтось має це робити – підтримувати і тих, і тих", – зазначила артистка.

Вона впевнена, що російськомовні люди надихнуться прикладом і перейдуть на українську. Співачка додала, що не слід всіх "гнати" до української мови, "щоб не злякати".

