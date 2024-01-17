Співачка, засуджена в Білорусі за виконання пісні "Океану Ельзи", виїхала з країни
Співачку Мерієм Герасименко, яку засудили до трьох років обмеження свободи за виконання пісні "Океану Ельзи", успішно евакуювали з Білорусі
Про це повідомив голова фонду BYSOL Андрій Стрижак у Facebook.
За словами очільника білоруського фонду солідарності, співачка Мерієм Герасименко успішно евакуйована з Білорусі та перебуває в безпеці. У 2022 році дівчина виконала на вуличному концерті в Мінську пісню "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи" і була засуджена до трьох років так званої "домашньої хімії". Цей вид покарання передбачає обмеження, такі як певний графік як для роботи, так і для особистих справ, включаючи похід у магазин або викидання сміття.
Як уточнив Стрижак, пропагандисти, а згодом і силовики "не пробачили такого антивоєнного демаршу і покарали дівчину".
"Це була дуже тривала, цікава і важка операція, і я радий, що вона пройшла успішно", - написав він.
Завдяки роботі евакуаційної бригади BYSOL Мерієм вільна та в безпеці.
В Instagram співачка подякувала BYSOL та Андрію Стрижаку, підтвердивши, що покинула Білорусь.
"Найголовніше, я хочу, щоб ви знали, мої дорогі, зараз я абсолютно щаслива, а щаслива, тому що повністю вільна і продовжую свій яскравий шлях", - поділилась Герасименко.
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